Masz smartfon Samsunga? Zobacz czy i jak często dostaniesz aktualizację

Kupując dowolny smartfon z Androidem, musimy się liczyć z tym, że aktualizacje oprogramowania dostaniemy tylko przez jakiś czas, a i to nie dla każdego modelu. A jak to wygląda u Samsunga?

Każde oprogramowanie zawiera luki i błędy, jest więc tylko kwestią czasu, czy ktoś je kiedyś wykorzysta, działając przeciwko nam. Dotyczy to również Androida, czyli najpopularniejszego systemu operacyjnego do smartfonów. Co jakiś czas pojawiają się aktualizacje, które jednak nie zawsze i nie na każdym urządzeniu możemy zainstalować. Na ogół możemy liczyć na wsparcie ze strony producentów smartfonów przez około 2 lata, a i to często tylko w przypadku droższych sprzętów.

Zobacz: Co nowego przyniesie Android 11? Beta przypadkiem została udostępniona

Zobacz: Counterpoint: Nokia jest liderem aktualizacji Androida

Samsung dostarcza na rynek najwięcej smartfonów spośród wszystkich producentów. Razem z tym idą też aktualizacje oprogramowania, które koreański koncern wydaje co miesiąc. Są też smartfony, które update mają zagwarantowany co kwartał, a jeszcze inne mogą liczyć na nowszą wersję wtedy, gdy jest to konieczne. Szczegóły poniżej.

Urządzenia Samsung Galaxy aktualizowane co miesiąc:

Urządzenia Samsung Galaxy aktualizowane co kwartał:

Urządzenia Samsung Galaxy aktualizowane wtedy, gdy jest to konieczne:

Aktualizacje - jak długo?

W przypadku topowych modeli smartfonów Samsung Galaxy, comiesięczne aktualizacje wydawane są na ogół przez okres dwóch lat. W trzecim roku możemy w przypadku tych urządzeń liczyć na aktualizacje wydawane co kwartał, a po tym okresie wybrane modele otrzymają update wtedy, gdy będzie to konieczne. Tańsze modele od razu wpadają w zakres aktualizacji cokwartalnych.

Należy przy okazji zauważyć, że czas i częstotliwość wydawania aktualizacji dla danego modelu może się różnić w zależności od regionu, a także od operatora, który nam ten smartfon sprzedał.

Zobacz: Huawei P40 Pro to smartfon, w którym mógłbym się zakochać. Zasłużone 10/10, gdyby nie jeden brak

Zobacz: Test Samsung Galaxy S20 Ultra 5G po 3 miesiącach użytkowania

Zobacz: Test Realme X50 Pro - świetny flagowiec z błyskawicznym ładowaniem baterii

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: SamMobile