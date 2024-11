Samsung Galaxy A56 na renderach. Jeden detal może wiele zmienić

Samsung przygotowuje kolejny bestseller – Galaxy A56. Nowy model z tańszej serii został pokazany w pełnej krasie na renderach.

Smartfony Samsung Galaxy A55 i A54 i starsze sprzedawały się jak ciepłe pączki w Tłusty Czwartek. To doskonały przykład urządzeń dobrej jakości, które można kupić w uczciwej cenie – zwykle około 2,5 tysięcy złotych. Spodziewamy się, że Galaxy A56 powtórzy ten sukces… i również będzie przyzwoicie wyceniony.

Tak będzie wyglądał Samsung Galaxy A56

Poniższe rendery zostały przygotowane na podstawie plików CAD – odpowiedników rysunków technicznych, które trafiają między innymi do producentów etui i innych akcesoriów jeszcze przed premierą smartfonów. Idealnie odwzorowują więc wymiary, rozmieszczenie aparatów, przycisków i tym podobne. Nie są to jeszcze grafiki reklamowe Samsunga, nie należy więc sugerować się takimi cechami jak kolor.

Od razu widać, że projekt niewiele się zmienił w porównaniu z Galaxy A55, widocznym na zdjęciu nad nagłówkiem tego artykułu. Boki Galaxy A56 będą płaskie, tak samo jak we flagowcach z 2024 roku. Z jednym wyjątkiem.

Na prawym boku Galaxy A56 ma się znaleźć „wyspa przycisków”. Fragment obudowy, na którym znajduje się włącznik i regulacja głośności, jest delikatnie podniesiony względem reszty. Ma to pomóc w stabilnym trzymaniu urządzenia. W dłoni osoby praworęcznej, czyli około 90% użytkowników smartfonów na świecie – wyspa ma stanowić dobre miejsce na zaczepienie kciuka. Oczywiście pod warunkiem, że smartfon nie wyląduje we wdzianku, które wygładzi ten bok obudowy.

Ekran urządzenia jest płaski, ramki dookoła elegancko cienkie, przy czym dolna część jest minimalnie grubsza od reszty. Wyspa z aparatami jest bardzo podobna do tej w galaxy A55. Rendery pokazują, że jest lekko wzniesiona powyżej obudowy.

Samsung Galaxy A56. Co jeszcze o nim wiemy?

Z innych przecieków wiemy co nieco o specyfikacji Samsunga Galaxy A56. Zapewne zostanie zaprezentowany w marcu 2025 roku, czyli po sztandarowej serii Galaxy S – o ile oczywiście Samsung nie zmieni kalendarza premier.

Galaxy A56 ma dostać szybkie ładowanie z mocą do 45 W – to samo, co seria Galaxy S. Nie będzie mógł stanąć w szranki z chińskimi konkurentami, ale lepsze to niż nic.

Wiemy też, że sercem urządzenia ma być czip Exynos 1580. Za grafikę odpowiadać będzie czip AMD Xclipse 540.

