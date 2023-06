Kup Galaxy A34 lub Galaxy A54, a Samsung da Ci słuchawki

Samsung zachęca do kupowania średniopółkowych smartfonów Galaxy A34 5G i Galaxy A54 5G. W prezencie można zgarnąć bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds2.

Galaxy A34 5G i Galaxy A54 5G to tegoroczne średniaki Samsunga, które oferują swoim użytkownikom wiele rozwiązań, które wcześniej były domeną przede wszystkim flagowych urządzeń. To między innymi obudowa odporna na działanie pyłów i wody czy aparat fotograficzny z optyczną stabilizacją obrazu.

Kup smartfon i zgarnij słuchawki

Tylko do końca najbliższego weekendu, czyli do 18 czerwca 2023 roku, można skorzystać z promocji Samsunga, w której do smartfonu Galaxy A34 5G lub Galaxy A54 5G można dodatkowo otrzymać bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds2. Aby z niej skorzystać, należy:

kupić smartfon Galaxy A34 5G lub Galaxy A54 5G w terminie od 12 do 18 czerwca 2023 roku u jednego z partnerów producenta (lista w regulaminie ),

Galaxy A34 5G lub Galaxy A54 5G w terminie u jednego z partnerów producenta (lista ), wypełnić formularz zgłoszeniowy w aplikacji Samsung Members w terminie do 1 lipca 2023 roku na nowo zakupionym smartfonie.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia słuchawki Galaxy Buds2 w kolorze czarnym zostaną wysłane w terminie do 30 dni roboczych na adres wskazany w formularzu. Szczegóły w regulaminie promocji.

