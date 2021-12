Samsung Galaxy A13 będzie miał też wersję 4G

Samsung w przyszłym roku dalej będzie wydawał modele z łącznością jedynie 4G. Pierwszym z nich będzie Samsung Galaxy A13 4G.

Samsung już w przyszłym roku miał pokazywać wyłącznie telefony z łącznością 5G. Takie przynajmniej były plany. W wielu krajach ekspansja 5G przebiega jednak jak po grudzie, a nie można zapominać o klientach, którzy wolą kupić tańszy telefon bez 5G. To szczególnie istotne w wielu mniej zamożnych krajach. Samsung nie może sobie pozwolić, by wyparły go stamtąd Xiaomi i Realme. W przyszłym roku dalej zobaczymy wersje smartfonów mających wyłącznie łączność 4G. Pierwszym z takich urządzeń będzie Samsung Galaxy A13 4G. Jego sercem będzie układ Samsung Exynos 850, a będą mu towarzyszyły 3 GB RAM oraz Android 12.

Telefon już zdążył przeszedł test benchmarku Geekbench. Smartfon uzyskał tam 152 punkty w teście jednego rdzenia i 585 punktów w teście wielu rdzeni. Nie wiemy jaka będzie reszta specyfikacji urządzenia, na początku grudnia pojawił się jednak Samsung Galaxy A13 5G. Możliwe zatem, że znowu zobaczymy akumulator o pojemności 5000 mAh i potrójny aparat główny 50 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Z przodu byłby wtedy zatem sensor 5 Mpix.

