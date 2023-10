Samsung daje 700 zł. Telefony w nowych kolorach

Samsung wprowadza do sprzedaży nowe warianty kolorystyczne rozkładanych telefonów Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5. Na start ogłasza promocję, ale warto się spieszyć, bo okazja kończy się za kilka dni.

Nowa linia kolorystyczna najnowszych rozkładanych telefonów Galaxy dostępna jest wyłącznie w sklepie na stronie Samsung.pl.

Galaxy Z Flip5 oferowany jest za 5599 zł w odcieniu niebieskim, zielonym, żółtym i szarym .

oferowany jest za w odcieniu . Z kolei Galaxy Z Fold5 w cenie od 8799 zł wzbogacony został o edycję szarą i niebieską.

Chętni do kupna Galaxy Z Flip5 lub Galaxy Z Fold5 w jednym z nowych kolorów mogą to zrobić w ramach Październikowej Promocji Odkup. Decydując się na wymianę swojego dotychczasowego smartfonu, można zyskać do 2200 zł – w tym natychmiastowy bonus w wysokości 700 zł oraz 1500 zł zwrotu wartości sprzedawanego urządzenia. Okazja dostępna będzie tylko do 22 października.

Jak wziąć udział w promocji?

Wybierz swoją wersję Galaxy Z Flip5 lub Galaxy Z Fold5 w kolorach ekskluzywnych, dostępnych w sklepie na Samsung.pl,

Galaxy Z Flip5 lub Galaxy Z Fold5 w kolorach ekskluzywnych, dostępnych w sklepie na Samsung.pl, zaznacz chęć udziału w programie Odkup i wyceń dotychczasowy smartfon, wypełniając formularz dostępny na stronie,

i wyceń dotychczasowy smartfon, wypełniając formularz dostępny na stronie, Dokonaj zakupu do dnia 22 października 2023 – na koszyku naliczy się gwarantowany rabat w wysokości 700 zł,

2023 – na koszyku naliczy się gwarantowany rabat w wysokości 700 zł, odeślij swój dotychczasowy smartfon do Foxway zgodnie z zasadami zawartymi na stronie https://www.samsung.com/pl/trade-in i odbierz zwrot wartości odkupowanego smartfonu.

Szczegółowe informacje oraz regulamin promocji znajdują się na powyższej stronie akcji Program odkup.

