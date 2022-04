Samsung poprawia baterie. Nowa konstrukcja da 10% większą pojemność

Mała bateria w telefonie? Samsung ma rozwiązanie, które pozwoli trochę poprawić tę beznadziejną sytuację. Nie rozwiąże problemów, z jakimi się borykamy, ale przynajmniej da nam 10% większą pojemność bez powiększania telefonów.

Samsung SDI, czyli oddział Samsunga odpowiedzialny za produkcję akumulatorów, zapożyczył nowe rozwiązanie z budowy akumulatorów dla samochodów elektrycznych. Zmiana konstrukcji pozwoli upakować 10% więcej ładunków w tej samej objętości, co przełoży się na 10% większą pojemność bez zmiany rozmiaru akumulatora. Tym samym telefon, który aktualnie ma akumulator 4000 mAh, mógłby mieć 4400 mAh bez zmiany obudowy i bez znaczącej zmiany wagi.

Kanapka zamiast zawijasa

W uproszczeniu można powiedzieć, że do tego sprowadza się zmiana w procesie produkcji. Samsung przenosi Stacking, czyli układanie anod, katod i izolatora na stosie, do mniejszej skali. Zakłady Samsunga korzystają z tego sposobu produkcji od piątej generacji akumulatorów dla aut elektrycznych, zapowiedzianych w maju 2021 roku. Ta technika zakłada układanie warstw jedna na drugiej, zamiast zwijania ich w rolkę. Pozwala to lepiej wypełnić dostępną objętość i jest nieco tańsze niż produkowanie zawijasów, okrągłych lub spłaszczonych.

Zwijanie materiałów w rolkę jest używane w okrągłych bateriach i ma wysoką wydajność, gdy chodzi o produkcję. Jednak trudno wykorzystać w pełni dostępną przestrzeń płaskich i kanciastych akumulatorów telefonów. Ponadto akumulatory potrafią „spuchnąć”, gdy materiał jest odkształcany przy zwijaniu. Układanie warstw na stosie zaś jest wolne od ryzyka odkształcenia i znacznie lepiej wykorzystuje przestrzeń. Problem w tym, że potrzebne są maszyny precyzyjnie wycinające „plasterki” materiałów i doskonale układające je w elegancki stosik.

W jakich telefonach mogłyby znaleźć się nowe akumulatory? Oczywiście w topowych Galaxy, ale Samsung SDI pracuje również z innymi klientami. Jednym z nich jest Apple, montujący akumulatory Samsunga w tabletach i laptopach. Kto wie, czy tym krokiem Samsung SDI nie zapewni sobie kontraktu na dostawy zasilania także dla iPhone'ów (obecnie mają akumulatory Amperex i sporadycznie LG). Warto też wiedzieć, że wielu innych producentów pracuje nad poprawieniem wydajności akumulatorów. Xiaomi również obiecuje 10% większą pojemność bez zmiany rozmiaru, a OPPO zapewnia mniejsze straty pojemności przy wielu cyklach ładowania.

Samsung SDI ogłosił, że „kanapkowy” sposób produkcji akumulatorów zostanie dodany do fabryki w Cheonan, pilotażowa linia produkcyjna działa także w Tiencin w Chinach. Na razie nie będzie to produkcja na wielką skalę, choć będzie wymagała sporych inwestycji. Zmodernizowane zostaną 4 z 12 linii należących do kompleksu „M Line”. Samsung SDI nie podał kwoty, ale specjaliści uważają, że modernizacja będzie kosztować kilka miliardów wonów (10 mld wonów to ponad 34 mln złotych).

