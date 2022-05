Samsung pokazał możliwości aparatu 200 Mpix

Samsung już kilka miesięcy temu pokazał swój czujnik obrazu do smartfonowych aparatów fotograficznych o rozdzielczości 200 Mpix. Teraz Koreańczycy pokazali, co potrafi matryca ISOCELL HP1.

Aby pokazać możliwości matrycy ISOCELL HP1 o rozdzielczości 200 Mpix, Samsung zbudował aparat fotograficzny, którym zrobił zdjęcie kota. Następnie otrzymany obraz został wydrukowany na ogromnym płótnie o wymiarach 28 x 22 metry. Całość została następnie powieszona na ścianie budynku, gdzie każdy może zobaczyć, ile szczegółów potrafi uchwycić samsungowy czujnik obrazu.

Wybór kota jako naszego przedmiotu był trudną decyzją. Dało nam to wiele przeszkód do pokonania, takich jak uchwycenie tak aktywnego obiektu za pomocą tablicy testowej. Jednak zespół doszedł do wniosku, że obiekt powinien być czymś, co pokazywałoby wysoki poziom szczegółowości i było to jednocześnie popularne fotografowanie.