Android 12 i One UI 4.0 na kolejnych urządzeniach Samsunga

Samsung kontynuuje aktualizację oprogramowania w swoich smartfonach i tabletach do Androida 12 i One UI 4.0. Sprzętów z dwunastką jest coraz więcej, a koreański producent zwiększa swoją przewagę nad konkurentami.

Już w listopadzie tego roku stabilne oprogramowanie z Androidem 12 oraz interfejsem One UI 4.0 trafiło na pokłady smartfonów z Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra. Później, przy aktualizacji kolejnych modeli pojawiły się problemy, więc proces został wstrzymany. Na szczęście nie na długo, więc właściciele kolejnych produktów koreańskiego producenta mogli się cieszyć najnowszą wersją systemu operacyjnego i poprawionym interfejsem.

Do tej pory Samsung wydał aktualizację z Androidem 12 i One UI 4.0 dla następujących urządzeń:

Należy pamiętać, że aktualizacje do wymienionych powyżej sprzętów mogą nie trafić do wszystkich w tym samym czasie. W szczególności dotyczy to smartfonów kupionych u operatorów telekomunikacyjnych.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: SamMobile