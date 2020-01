Rosja zablokowała ProtonMail. Podobno chodzi o donosy o bombach

Rosja zablokowała dostęp do usługi pocztowej ProtonMail. Podobno z bezpiecznej poczty były wysyłane fałszywe informacje o zamachach bombowych.

ProtonMail to usługa pocztowa ze Szwajcarii, znana z wysokiej klasy zabezpieczeń. Poczta zapewnia pełne szyfrowanie end-to-end, jej kod źródłowy jest dostępny do wglądu, a administratorzy usługi nie mają wglądu w korespondencję użytkowników.

Z ProtonMail chętnie korzystają aktywiści i dziennikarze, zwłaszcza w krajach reżimowych. Jest to nie w smak władzom Rosji.

Rosja zablokowała ProtonMail

Od środy w Rosji nie da się korzystać z usługi ProtonMail bez dodatkowych narzędzi, pomagających obchodzić blokady. Blokada częściowo objęła również ProtonVPN.

Roskomnadzor oficjalnie informuje, że ProtonMail został zablokowany z powodu fałszywych alarmów bombowych. Anonimowi sabotażyści rzekomo używali ProtonMaila do wysyłania ostrzeżeń, co doprowadziło do wielu niepotrzebnych ewakuacji. Wcześniej w Rosji zablokowany został dostęp do podobnej usługi Smartmail.com, co podobno zintensyfikowało zjawisko.

Rosyjski regulator twierdzi, że zwrócił się do Szwajcarów z prośbą o pomoc w dochodzeniu. Administratorzy ProtonMaila jednak nie udostępnili żadnych informacji. Nic dziwnego! Twierdzą, że nie otrzymali żadnych pytań od rosyjskich władz.

ProtonMail stara się zdjąć blokadę. Oczywiste jest, że brak dostępu do kolejnej usługi nie zmniejszy natężenia fałszywych alarmów bombowych. Sabotażyści przeniosą się gdzieś indziej albo zaczną intensywniej korzystać z usług typu VPN.

Dla Szwajcarów to kolejna próba ograniczenia prywatności zwykłych obywateli. Rosyjskie władze próbowały też walczyć z komunikatorem Telegram i zdobyć klucze szyfrujące rozmowy.

Huawei z Yandexem? To możliwe

Decyzja Roskomnadzoru może mieć nieoczekiwane konsekwencje długofalowe. Huawei rozważa zastąpienie Gmaila ProtonMailem na swoich smartfonach bez usług Google Play. Jak miałoby to wyglądać w Rosji?

Możliwe, że władze federalne wymuszą instalację poczty Yandex. Rosja miała już taki pomysł, by w ramach promowania rodzimej branży domyślnie instalować na smartfonach rosyjskie aplikacje. Byłoby to egzekwowane niezależnie od producenta.

