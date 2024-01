Redmi Watch 4: oto możliwa cena w Polsce. Ten zegarek będzie hitem

Wśród nowości marki Redmi, poza serią samrtfonów Redmi Note 13, znalazł się także bardzo ciekawy i stosunkowo niedrogi zegarek Redmi Watch 4. Znana jest już europejska cena smartwatcha, więc tylko czekać na polską premierę

Redmi Watch 4 miał swoją chińską premierę w listopadzie, a dziś firma Xiaomi ogłosiła jego globalną dostępność, razem ze smartfonami z serii Redmi Note 13. Zegarek trafił już do kilku pierwszych krajów, w tym do Niemiec, gdzie jego cena wynosi 99.99 euro (438 zł), czyli w Polce powinien kosztować 449 zł – tyle samo, co poprzednik w dniu premiery.

Patrząc na wygląd i możliwości Redmi Watch 4 byłaby to bardzo dobra cena, bo zegarek elegancko się prezentuje, ma też sporo funkcji.

Zobacz: Seria Redmi Note 13 coraz bliżej Polski. Xiaomi podało ceny w Europie

Redmi Watch 4: jak wygląda i jak działa?

Redmi Watch 4 ma prostokątną, zaokrągloną na brzegach kopertę o wymiarach 47,5 x 41,1 x 10,5 mm wykonaną ze stopu aluminium. Zwykły przycisk z poprzedniej generacji tym razem zastąpiła elegancka obrotowa koronka wykonana ze stali nierdzewnej. Koperta zapewnia wodoszczelność 5 ATM.

Atutem jest niewątpliwie wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,97 cala, rozdzielczości 390 x 450 i wysokiej jasności do 600 nitów. Użytkownik będzie mógł wybierać spośród ponad 200 tarcz zegarka.

Wśród czujników znajdziemy optyczny pulsometr z pomiarem nasycenia krwi, który ma zapewnić o 10% większą skuteczność pomiarów. Nie zabrakło oczywiście takich funkcji jak pomiar i analiza snu.

W specyfikacji znajdziemy też Bluetooth 5.3, NFC oraz odbiornik systemów pozycjonowania GPS, Galileo, GLONASS i QZSS. Po sparowaniu ze smartfonem przez Redmi Watcha 4 można prowadzić rozmowy.

W trybie sportowym użytkownik zegarka Redmi Watch 4 może rejestrować aktywności w ponad 150 dyscyplinach, w czym pomaga głosowy asystent treningowy.

Akumulator o pojemności 470 mAh zapewni do 20 dni pracy w standardowym trybie, co można wydłużyć do 30 dni w trybie oszczędzania energii.

Zagadką pozostaje tylko system operacyjny. W Chińskiej wersji jest HyperOS, jednak na globalnych stronach nie ma o nim wzmianki. Niektóre źródła podają, że najnowszy system niestety w tym modelu nie jest dostępny.

Zobacz: Płatności Amazfit Zepp Pay i SwatchPAY! w ponad 300 nowych bankach

Zobacz: POCO X6 Pro to gamingowe monstrum. Nowości Xiaomi już w Polsce

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi/Redmi

Źródło tekstu: Opracowanie własne