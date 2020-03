Redmi K30 Pro: data premiery, wynik w benchmarku, zdjęcia

Z dnia na dzień przybywa informacji na temat kolejnej, wielkie premiery Redmi – czyli smartfonu Redmi K30 Pro. Producent ujawnił już datę premiery, znany jest też już pierwszy wynik w benchmarku i zdjęcia.

Lu Weibing, szef Redmi, podał datę premiery Redmi K30 Pro. Odbędzie się ona w Chinach 24 marca. Producent potwierdził również, że będzie to Redmi K30 Pro z obsługą sieci 5G. Dokładna specyfikacja telefonu wciąż pozostaje nieznana, ale z wielu doniesień wynika, że sercem tego modelu będzie układ Snapdragon 865. Obiecująco zapowiada się także pamięć RAM w szybkim standardzie LPDDR5, a także wewnętrzna UFS 3.0. Wszystko to powinno przyczynić się do doskonałych osiągów smartfonu. Poniekąd znajduje to swoje potwierdzenie w wyniku benchmarku AnTuTu, w którym Redmi K30 Pro uzyskał 610 296 punktów. Jest to jeden z najlepszych rezultatów, jakie osiągają najnowsze flagowce. Pod tym względem najlepiej wypada jednak Nubia Red Magic 5G, która dzięki systemowi aktywnego chłodzenia wykręca wynik niemal 640 tys.

Z nieoficjalnych informacji wynika też, że podczas premiery 24 marca producent przedstawi dwa warianty swojego flagowca – drugim ma być Redmi K30 Pro 5G Zoom Edition o zwiększonych możliwościach fotograficznych. Istnienie takiego modelu, zamierzenie lub nie, ujawnił Lu Weibing, który na Weibo umieścił wpis z urządzenia zidentyfikowanego przez serwis jako „Redmi K30 Pro zoom version”.

Producent udostępnił także oficjalną grafikę, która przedstawia tył smartfonu – widać na niej poczwórny aparat umieszczony w okrągłym module. Główna matryca ma 64 Mpix i jest to czujnik Sony IMX686 zastosowany w modelu Redmi K30 5G.

Z innych informacji wynika ponadto, że smartfon otrzyma ekran OLED o przekątnej 6,67 cala z zatopionym w szkle czytnikiem linii papilarnych. Akumulator 4700 mAh będzie można naładować ładowarką 33 W.

W sieci pojawiły się też zdjęcia przedprodukcyjnej wersji Redmi K30 Pro na żywo. Chociaż nie są dobrej jakości, a obudowa to atrapa ukrywająca prawdziwy design, to widać na nich rzeczywiste elementy: okrągłą sekcję foto na pleckach, wysuwany moduł aparatu do selfie, a także wyjście audio jack 3,5 mm.

Źródło zdjęć: Weibo, Redmi

Źródło tekstu: GizmoChina, GSM Arena