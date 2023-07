Redmi 12 5G zadebiutuje już za kilka dni

Xiaomi zaprezentuje model Redmi 12 5G już 1 sierpnia. Okazuje się, że najpewniej będzie to wariant modelu Redmi Note 12R.

Miesiąc temu należąca do Xiaomi marka Redmi zaprezentowała Redmi 12. Telefon w technologii 4G z układem z serii MediaTek Helio trafił również do Polski. Potem Chińczycy zaprezentowali model Redmi Note 12R. Wygląda na to, że wtedy też prawie zobaczyliśmy Redmi 12 5G.

Redmi 12 5G już niedługo

Redmi 12 5G pojawi się już 1 sierpnia i najprawdopodobniej będzie wersją Redmi Note 12R. Nowy smartfon będzie również napędzany układem Snapdragon 4 Gen 2. Możemy się również spodziewać akumulatora o pojemności 5000 mAh.

Aparat tylny będzie miał główny sensor 50 Mpix. W przypadku pamięci możemy się spodziewać 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej.

