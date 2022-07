Realme Watch 3 nadchodzi. Będzie większy i lepiej wyposażony

Realme nie odpuszcza rynku smart zegarków i zapowiada premierę nowego modelu Realme Watch 3. Znamy już pierwsze szczegóły.

Realme udało się narobić sporo zamieszania na rynku smartfonów, gdzie producent pnie się w rankingach sprzedaży, jednak na tym plany firmy się nie kończą. Na jej celowniku znajduje się także rynek elektroniki noszonej, a kolejną nowością będzie Realme Watch 3.

Zobacz: Amazfit GTS 4 Mini – lekki i płaski zegarek z pełnią funkcji i Zepp OS

Firma już oficjalnie zapowiedziała, że nowy zegarek będzie miał swoją premierę 18 lipca. Z zaprezentowanych szkiców oraz zdjęcia wynika, że ponownie będzie to model w stylu Apple Watcha, czyli z zaokrągloną na rogach i krawędziach, prostokątną kopertą. Na jej prawym boku mieszczony jest pojedynczy przycisk do wywoływania funkcji.

Realme przekonuje, że „nadchodzi coś wielkiego” – w tym przypadku odnosi się to do tego, że wyświetlacz Realme Watch 3 ma być większy niż w poprzednim modelu (Realme Watch 2 ma 1,4 cala 320 x 320). By nadążyć za konkurencją, na przykład Amazfitem ze zgrabnym GTS 4 Mini, powinno to być coś około 1,65 cala. Jednak nie więcej – zapewne powstanie też większy model Realme Watch 3 Pro, który zastąpi obecnie sprzedawany zegarek z wyświetlaczem 1,75 cala.

Na swojej stronie Realme sugeruje także, że Realme Watch 3 pozwoli na prowadzenie rozmów głosowych przez smartfon sparowany przez Bluetooth.

Poza tym jednak producent nie ujawnia jeszcze szczegółów, ale w przeciekach pojawia się też informacja o większej baterii 340 mAh (vs. 315 mAh). Patrząc na obecną generację, należy też się spodziewać wodoszczelnej koperty, stałego pomiaru tętna i natlenienia krwi SpO2, a także śledzenia snu i monitoringu około 100 dyscyplin sportowych.

Premierę zegarka Realme Watch 3 zapowiada indyjski oddział firmy, ale urządzenie na pewno też trafi do światowe rynki, w tym do Polski.

Zobacz: Nie tylko telefony, Realme prezentuje też zegarek Realme Watch T1

Zobacz: Realme Watch 2 to nowy smart zegarek z jasnym ekranem i SpO2

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: wł.