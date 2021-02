Realme V11 5G zadebiutował, czyli w pogoni za coraz tańszymi telefonami 5G

Ostra walka producentów o jak najtańszy smartfon 5G trwa w najlepsze. Teraz swoją broń wytoczyła firma Realme, prezentując telefon Realme V11 5G. W Chinach urządzenie dostępne będzie za kwotę stanowiącą równowartość niecałych 700 zł, oferuje przy tym całkiem przyzwoite parametry.

Realme V11 5G miał dzisiaj swoją premierę w Chinach. Jest to smartfon z ekranem IPS o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości HD+ (720 x 1600) i proporcjach 20:9.

Sercem nowego telefonu Realme jest układ Dimensity 700, co częściowo wyjaśnia niską cenę urządzenia. Ten chipset to jedna z najtańszych jednostek MediaTeka z obsługą 5G, ale nie brakuje jej atutów. Wykonany w litografii 7 nm układ składa się z dwóch rdzeni Cortex-A76 o taktowaniu 2,2 GHz oraz sześciu Cortex-A55 z zegarem 2 GHz, za grafikę odpowiada GPU Mali-G57 MC2.

Wbudowany modem zapewnia łączność 5G w zakresach do 6 GHz, SA i NSA, z podwójną agregację 2CC 5G-CA, obsługuje również Dual SIM 5G oraz pozwala na prowadzenie rozmów w 5G (VoNR). Poza tym smartfon zapewnia łączność Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, ma też port USB C. Zabrakło za to NFC.

W Realme V11 5G pracę procesora wspiera 4 lub 6 GB pamięci RAM LPDDR4x, natomiast pamięć wewnętrzna w standardzie UFS 2.1 ma pojemność 128 GB. Można ją rozbudować kartą microSD o wielkości do 1 TB.

Z tyłu obudowy poza czytnikiem linii papilarnych znajduje się podwójny aparat: główny ma 13 Mpix (f/2,2), towarzyszy mu czujnik głębi 2 Mpix (f/2,4). Przedni aparat do selfie ma natomiast 8 Mpix (f/2,0).

Realme V11 5G wyposażony jest w akumulator 5000 mAh z przyspieszonym ładowaniem 18 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 z interfejsem Realme UI.

Wariant 4/128 GB wyceniony został w Chinach na 1199 juanów (696 zł), natomiast model 6/128 GB kosztuje 1399 juanów (812 zł). Sprzedaż rusza już dziś.

Źródło tekstu: fonearena