TENAA ujawnia informacje o Realme RMX3310

Na stronie chińskiej agencji certyfikacyjnej TENAA pojawił się smartfon Realme RMX3310, napędzany prawdopodobnie układem Qualcomm Snapdragon 888.

Firma Realme powinna wkrótce zaprezentować kilka nowych smartfonów, w tym flagowego Realme GT 2 Pro oraz serię Realme 9. Tymczasem certyfikację TENAA otrzymało urządzenie o oznaczeniu RMX3310. To smartfon o całkiem niezłym wyposażeniu i wyglądzie model GT Neo 2.

Nadchodzący smartfon ma wymiary 162,9 x 75,8 x 8,6 mm i waży 199,8 g. Realme RMX3310 ma 6,62-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FullHD+. Pod powierzchnią ekranu został schowany czytnik linii papilarnych. Tylny zestaw fotograficzny składa się z trzech aparatów o rozdzielczości 50 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix. Z kolei przedni aparat ma rozdzielczość 16 Mpix.

Sercem smartfonu jest ośmiordzeniowy procesor o maksymalnej częstotliwości 2,84 GHz, co sugeruje układ Qualcomm Snapdragon 888. Wspiera go 8 lub 12 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej. TENAA podaje, że pojemność baterii wynosi 2440 mAh. To prawdopodobnie odnosi się do pojedynczego ogniwa, które mogą być tu dwa. Brakuje za to informacji o zainstalowanym systemie operacyjnym – może to być Android 12 lub Android 11.

Realme RMX3310 ma trafić na rynek w kolorach czarnym, białym, niebieskim i zielonym, ale nie wiadomo pod jaką nazwą i kiedy.

Źródło zdjęć: Realme, TENAA

Źródło tekstu: TENAA