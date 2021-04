Realme Q3 - niedrogie smartfony z 5G debiutują w Chinach

Realme Q3 to nowa rodzina niedrogich smartfonów, która właśnie zadebiutowała na rynku chińskim.

Ile smartfonów może w ciągu kwartału wypuścić jeden producent? Nie wiemy, ale patrząc na tempo Realme mocno podejrzewamy, że żadna górna granica w tym przypadku nie istnieje. Po serii głośnych premier urządzeń z rodziny Realme 8 producent zaprezentował kolejną serię niedrogich urządzeń, przeznaczonych tym razem na rynek chiński.

Realme Q3 Pro

Najwyższym modelem z rodziny Realme Q3 jest model Realme Q3 Pro. Urządzenie zostało wyposażone w procesor MediaTek Dimensity 1100, sparowany z 8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Urządzenie obsługuje także łączność 5G sub-6 GHz z prędkością nawet 4,67 Gbps, a wbudowany akumulator ma pojemność 4500 mAh.

Wyświetlacz urządzenia to panel AMOLED o przekątnej 6,43" oraz rozdzielczości Full HD+. Wyróżnia się wysokim odświeżaniem 120 Hz z częstotliwością rejestrowania dotyku rzędu 360 Hz oraz pełnym pokryciem gamutu DCI-P3.

Wreszcie na pokładzie znalazło się też miejsce na całkiem przyzwoity aparat. To potrójna jednostka z głównym sensorem o rozdzielczości 64 MP, modułrem ultraszerokim 8 MP oraz makro 2 MP. Przedni aparat ma 16 MP. Urządzenie także wyposażone w głośniki stereo.

Realme Q3 Pro trafi do sprzedaży 29 kwietnia w cenie odpowiednio 1600 i 1800 juanów (ok. 935 i 1050 zł).

Realme Q3 5G

Realme Q3 5G to smartfon nieco tańszy od wariantu Pro. Urządzenie ma na pokładzie układ Qualcomm Snapdragon 750G, 6 lub 8 GB RAM i 128 GB RAM. Znalazło się tutaj miejsce również dla masywnego akumulatora o pojemności 5000 mAh.

Wyświetlacz urządzenia to panel IPS o przekątnej 6,5" i rozdzielczości Full HD+. Tutaj także mamy do czynienia z odświeżaniem o częstotliwości 120 Hz, a także wysoką jasnością maksymalną rzędy 600 nitów. Do tego dostajemy aparat z główną jednostką o rozdzielczości 48 MP, modułem ultraszerokim 8 MP i makro 2 MP. Przedni aparat charakteryzuje się rozdzielczością 16 MP.

Podobnie jak wariant Pro, Realme Q3 5G trafi do sprzedaży 29 kwietnia. Jego ceny zaczynać się mają od 1300 juanów (ok. 760 zł).

Realme Q3i 5G

Wreszcie ostatnim, a przy okazji najtańszym smartfonem z nowej linii Realme jest Realme Q3i 5G. Tutaj w roli procesora znajdziemy MediaTeka Dimensity 700, a więc nieco słabszą jednostkę, ale nadal oferującą obsługę łączności 5G. Do tego możemy liczyć na 4 lub 6 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, a akumulator to ponownie imponujące 5000 mAh.

Telefon wyposażono w wyświetlacz IPS o przekątnej 6,5" oraz rozdzielczości Full HD+. Częstotliwość odświeżania wynosi 90 Hz. Do tego po raz kolejny otrzymujemy aparat z głównym sensorem o rozdzielczości 48 MP, wspomaganym przez moduł monochromatyczny oraz makro.

Realme Q3i 5G dostępny ma być od dzisiaj, a jego ceny zaczynają się od 1000 juanów (ok. 585 zł).

