Realme Pad X zdradza specyfikację tuż przed premierą

Już pojutrze oficjalnie pojawi się tablet Realme Pad X. Zgodnie z przewidywaniami tuż przed premierą poznaliśmy sekrety nadchodzącego urządzenia.

Realme szykuje już trzeci tablet. Po urządzeniach Realme Pad i Realme Pad Mini oficjalnie zadebiutuje Realme Pad X. Będzie to pierwszy tablet 5G chińskiej marki. Będzie jednak nie tylko najmocniejszy, ale i będzie można go najszybciej naładować.

Realme Pad X będzie najlepszym tabletem Realme

Wiemy to, bo zgodnie z przewidywaniami wyciekły kolejne elementy specyfikacji nadchodzącego tabletu.

Już wcześniej widzieliśmy, że sercem tabletu będzie Qualcomm Snapdragon 870. Tablet będzie miał wyświetlacz o przekątnej 11 cali z odświeżaniem 120 Hz. Użytkownicy dostaną też do dyspozycji akumulator o pojemności 8340 mAh. Będzie go można naładować dzięki technologii 33 W. Poprzednie modele miały tylko 18 W.

Możemy też być pewni tego, ze tablet będzie obsługiwał rysik. Wiemy to z grafik promocyjnych, jakie już się pojawiły. Nie wiemy jednak ile będzie on kosztował. Bratni Oppo nie zamierza bowiem dawać rysika do swojego nowego tabletu za darmo w zestawie.

