Realme Pad jednak z MediaTekiem

Tablet Realme pojawi się już na początku września. Okazuje się jednak, że będzie miał nieco inny układ niż myśleliśmy.

Realme już kończy prace nad wydaniem swojego tabletu. Niedługo w ślady swojego żółtego krewnego pójdzie zielona marka BBK Electronics, czyli Oppo. Do tej pory myśleliśmy jednak, że 9 września pojawi się tablet z układem Qualcomm Snapdragon 768G. Okazuje się jednak, że Chińczycy postanowili zaufać MediaTekowi. To właśnie układ MediaTek Helio G80 będzie sercem nowego urządzenia. Tak wynika z najnowszych przecieków na temat nadchodzącego tabletu. Realme Pad to efekt odrodzenia rynku tabletów. Jeszcze półtora roku temu uznawano go za wymierający, teraz natomiast każdy chce mieć swój tablet.

Tablet będzie miał wyświetlacz o przekątnej 10,4 cala oraz akumulator o pojemności 7100 mAh. Zarówno z przodu, jak i z tyłu będzie miejsce dla pojedynczych sensorów aparatu. Oba będą miały 8 Mpix. Realme Pad będzie miał też 6 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Najprawdopodobniej możemy się też spodziewać obsługi rysika. Będą dostępne dwie wersje kolorystyczne - czarna i złota. Nie znamy jeszcze ceny. Znając Realme tablet na pewno będzie dostępny w sprzedaży globalnej.

Źródło zdjęć: onleaks, 91mobiles

Źródło tekstu: sahilkaroul, wł