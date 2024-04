Realme Narzo 70x 5G będzie pogromcą budżetowców. Jest data premiery

Realme zapowiada kolejnego budżetowego smartfona. Model Realme Narzo 70x 5G zadebiutuje jeszcze w kwietniu.

Realme sukcesywnie rozszerza ofertę swoich niedrogich smartfonów. Producent potwierdził, że niebawem w jego ofercie pojawi się budżetowy model Realme Narzo 70x 5G. Zapowiedź pojawiła się na platformie Amazon.

Realme 70x 5G - specyfikacja techniczna

Poza grafiką przedstawiającą design nowego urządzenia poznaliśmy także część szczegółów na temat jego specyfikacji. Realme Narzo 70x 5G będzie się mógł pochwalić wyświetlaczem AMOLED o odświeżaniu 120 Hz oraz potężnym akumulatorem 5000 mAh. Ten ostatni otrzyma dodatkowo obsługę szybkiego ładowania mocą 45 W. Zgodnie z nazwą nie zabraknie także obsługi łączności 5G.

Premierę urządzenia zaplanowano na 24 kwietnia 2024. Urządzenie dostępne będzie w Indiach w cenie poniżej 12 000 rupii (ok. 600 zł). Nawet na podstawie ujawnionych szczątkowych informacji zapowiada się więc bardzo obiecująco. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy telefon trafi do Polski. Nie jest to wykluczone, choć jeśli go zobaczymy, to prawdopodobnie pod inną nazwą.

