Realme Narzo 30 Pro będzie mieć MediaTeka Dimensity 800U

Już niedługo zadebiutuje kolejna seria serii Realme Narzo. Na szczęście znamy już większość specyfikacji urządzenia.

Ostatnio jeśli piszemy coś na temat Realme, to dotyczy to flagowego modelu Realme Race, który najpewniej będzie początkiem nowej serii GT. Nie oznacza to jednak, że chiński producent nie szykuje też tańszych nowych urządzeń. Już niedługo oficjalnie zadebiutuje seria Realme Narzo 30. Na pewno nowa linia będzie się składała z modeli 30A oraz 30 Pro. Nie padło jednak ani słowo na temat trzeciego z nich, chociaż intuicyjnie zakładamy, że będzie to zwykły Narzo 30.

Model Narzo 30 Pro będzie miał układ MediaTek Dimensity 800U, który jest jednym z najtańszych układów 5G dostępnych na rynku. Klienci otrzymają też wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz oraz potrójny aparat główny. Akumulator będzie miał pojemność 500 mAh. Realme zamierza też zaprezentować całkowicie nowe produkty z serii Narzo. Wśród nich mają być na przykład myszka i klawiatura. Nie wiemy jednak niestety, w jakich krajach będą dostępne nowe urządzenia chińskiego producenta. Do premiery dojdzie już w przyszłym tygodniu, zostaje zatem czekać.

Zobacz: Realme Race może być początkiem serii GT

Zobacz: Realme Race pojawia się w TENAA

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: gizchina, wł