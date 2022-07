Trochę szok. Nowy smartfon Realme będzie wyglądał... inaczej

Poznaliśmy design Realme GT2 Explorer Master. Nowy telefon będzie wyróżniał się na tle konkurencji.

Wszystkie smartfony wyglądają dziś tak samo. Co prawda jest to pewne wyolbrzymienie, ale trudno się z nim kłócić. Po części wynika to z tego, że po ponad dekadzie rozwoju pewne standardy designu wydają się sprawdzać lepiej od innych. Po części natomiast od tego, że ekstrawagancki telefon trudniej sprzedać.

Realem GT2 Explorer Master z niecodziennym designem

Realme wydaje się nie przejmować tym ostatnim i szykuje telefon, który będzie wyglądał naprawdę oryginalnie. Mowa o Realme GT2 Explorer Master, którego pierwsze zdjęcia trafiły właśnie do sieci. Choć producent nie próbuje wymyślać koła na nowo, a w samej konstrukcji widać dużo zapożyczeń z Realme GT Neo 3, to mocny zwrot w kierunku surowej, industrialnej wręcz estetyki jest czymś, czego nie widzimy na co dzień.

W szczególności warto zwrócić uwagę na nachodzącą na plecki metalową ramkę i odsłonięte śruby. Telefon wygląda dzięki nim jak wzmacniana konstrukcja na wzór chociażby serii Xcover Samsunga.

Niestety nic nie wskazuje na to, żeby Realme GT2 Explorer Master był telefonem wzmacnianym. Wiemy natomiast, że będzie posiadał potrójny aparat z sensorem 50 MP i optyczną stabilizacją obrazu (OIS), wyświetlacz o przekątnej 6,7" oraz akumulator o pojemności 5000 mAh. Całość ma napędzać najwydajniejsze aktualnie SoC na rynku, czyli Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Telefon ma zostać zaprezentowany 12 lipca 2022 roku, choć na razie mówimy tu wyłącznie o chińskiej premierze. Nim trafi na rynek europejski minie zapewne kilka dodatkowych miesięcy.

