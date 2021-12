Realme GT 2 Pro będzie miał mikroskop i wyjdzie w wersji anime

Czwartego stycznia odbędzie się premiera nowych smartfonów z serii Realme GT 2, a producent zdradza coraz więcej związanych z tym szczegółów. Teraz pochwalił się aparatami i specjalną wersją Realme GT 2 Pro.

O aparatach firma wspominała już wcześniej, teraz jednak podała kilka nowych szczegółów. Realme GT 2 Pro wyposażony jest w trzy aparaty. Główny ma rozdzielczość 50 Mpix i jest to matryca Sony IMX766. Ten sam sensor po raz pierwszy znalazł się w Oppo Find X3 Pro, czyli smartfonie marki należącej do tej samej grupy BBK Electronics, co ma w tym przypadku znaczenie. Obiektyw aparatu zapewni kąt widzenia 84°, nie zabraknie też optycznej stabilizacji obrazu.

Na temat drugiego aparatu wiedzieliśmy coś więcej już wcześniej. Producent chwali się, że skonstruował ultraszerokokątny aparat z polem widzenia aż 150°, czyli o wartości niespotykanej dotąd w smartfonach. W stosunku do modułu głównego aparatu to aż o 278% szersza perspektywa na jednej fotografii. Aparatem będzie można robić zdjęcia w trybie rybiego oka, pozwalającym uzyskać perspektywę kuli i dużą głębię ostrości w połączeniu z szerokim polem widzenia.

Zupełnie nową informacją jest wzmianka o „aparacie mikroskopowym”. O co chodzi? We wspomnianym Oppo Find X3 Pro, który wszedł na rynek w pierwszej połowie 2021 roku, znalazł się aparat makro 3 Mpix (f/3,0), pozwalający na powiększenia nawet 60 razy, co w pewnych sytuacjach umożliwiało fotografowanie prawie jak pod mikroskopem. Najprawdopodobniej Realme chodzi o to właśnie rozwiązanie, przy tym razem mowa jest o drugiej generacji takiego aparatu (2.0), a więc należy spodziewać się ulepszeń, być może większej matrycy.

Przedni aparat ma mieć z kolei matrycę o rozdzielczości 32 Mpix, ale tym się Realme jeszcze nie chwaliło.

Inną ciekawostką, jaką ujawniło Realme, jest zapowiedź specjalnej edycji Realme GT 2 Pro w wersji Dragon Ball Z, czyli nawiązującej do popularnego serialu anime. Producent pokazał tylko plakat z wizerunkiem jednej postaci z sagi i informacją o współpracy „realme X Dragon Ball Z”, więc na szczegóły trzeba będzie poczekać do premiery. Można się tylko domyślać, że telefon wyjdzie w specjalnej wersji kolorystycznej.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: wł.