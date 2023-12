Realme C67 – smartfon z 5G za gorsze. W Polsce może być hitem

Zadebiutował Realme C67 5G – jeden z najtańszych smartfonów z obsługą najnowszego standardu sieci. Smartfon zachęca przyzwoitą specyfikacją i bardzo niską ceną.

Realme C67 5G zadebiutował na początek w Indiach. To zdecydowanie budżetowy smartfon, ale z rozsądną specyfikacją i obsługą 5G. Gdyby ten telefon dotarł do Polski, stałby się murowanym hitem w ofertach operatorów i dla wielu użytkowników – przepustką do 5G. Czy Realme C67 5G wejdzie do sprzedaży na naszym rynku? Tego na razie nie wiadomo, ale ponieważ seria C jest u nas obecna, to także i najnowszy model powinien do nas trafić.

Realme C67 5G: najważniejsze cechy

Nowy model ma specyfikację bardzo zbliżoną innych telefonów marki, które dla odmiany raczej u nas się nie pojawia – Realme 11x 5G i Narzo 60x 5G. W przeciwieństwie do nich wyróżnia się jednak odpornością na pył i zachlapanie zgodnie z normą IP54.

Nowy smartfon Realme wyposażony jest w duży ekran IPS o przekątnej 6,72 cala i rozdzielczości Full HD+ (2400 × 1080) z odświeżaniem od 45 do 120 Hz. Maksymalna jasność wyświetlacza sięga 680 nitów. Wokół przedniego aparatu umieszczona jest znana z poprzednich modeli mini kapsuła, czyli wzorowany na iPhone’ach obszar z powiadomieniami i statusami, widocznymi, gdy ekran jest zblokowany.

Sercem Realme C67 5G jest układ Dimensity 6100+ (6 nm, rdzenie CPU do 2,2 GHz, GPU Mali-G57 MC2), któremu pomaga 4 lub 6 GB pamięci RAM LPDDR4x. Takie połączenie nie zapewni wysokiej wydajności, ale powinno być wystarczające do codziennych zastosowań. Na dane i aplikacje użytkownik otrzymuje 128 GB pamięci UFS 2.2 plus miejsce na karcie microSD (do 2 TB).

Poza dostępem 5G w Dual SIM, smartfon oferuje łączność Wi-Fi 5 (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, na globalnych rynkach nie powinno zabraknąć w nim NFC. Lokalizację zapewniają systemy GPS, GLONASS i Beidou. Entuzjastów dobrego brzmienia ucieszy obecność wyjścia audio 3,5 mm.

Sekcję fotograficzną tworzy główny aparat 50 Mpix (f/1,8) wspierany przez czujnik głębi 2 Mpix (f/2,4). Z przodu znalazł się aparat 8 Mpix.

Akumulator o pojemności 5000 mAh ładowany jest z mocą 33 W. Wszystkim zarządza Android 13 z Realme UI 4.0.

Realme C67 5G wchodzi na początek do sprzedaży w Indiach, gdzie kosztuje od 13 999 rupii, czyli około 660 zł. Gdyby wszedł do Polski, wyjściowa cena byłaby oczywiście wyższa, ale mogłaby się zmieścić w pułapie do 900 zł.

Źródło zdjęć: Realme