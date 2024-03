Najlepszy smartfon poniżej 500 zł? Oto jest do wzięcia

Dobra wiadomość dla osób poszukujących możliwie najtańszego smartfonu: Realme C53 jest do wyrwania za mniej niż 500 zł.

Na rynku nie ma obecnie zbyt wielu sensownych smartfonów do 500 zł. Dość powiedzieć, że jako redakcja sami musieliśmy zrezygnować z tego progu i nasz cykliczni poradnik startuje teraz od kwoty 700 zł.

Niemniej czasem mimo wszystko coś się trafi, zwłaszcza w ramach promocji, a przykładem jest Realme C53 w wersji 6/128 GB. Ten debiutował w cenie 799 zł, ale obecnie można wyrwać go już za 489 zł. I w tym przedziale cenowym nadużyciem byłoby wybrzydzać.

Realme C53 bazuje na dość już leciwym układzie Unisoc T618, ale przy ekranie o rozdzielczości 1600x720 px chip ten radzi sobie na tyle przyzwoicie, by system nie irytował spowolnieniami. Do tego wrażenie responsywności nieco potęguje ekran 90 Hz. Dla osoby podchodzącej do technologii w sposób czysto użytkowy najważniejsze będą jednak dwie kwestie.

Po pierwsze – akumulator jest dość spory, ma pojemność 5000 mAh i szybkie ładowanie 33 W, w dodatku odpowiednia ładowarka znajduje się od razu w zestawie. Po drugie – telefon ma NFC, czyli umożliwia dokonywanie płatności.

Źródło zdjęć: Shutterstock