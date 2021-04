Realme Buds Air 2 Neo już 7 kwietnia

Realme już w przyszłym tygodniu zaprezentuje nowe słuchawki. Tym razem będą to budżetowe Realme Buds Air 2 Neo

Realme to jedna z tych firm, które nowe urządzenia prezentują właściwie co chwilę. Widzieliśmy już wszelkiej maści smartfony, powerbanki, elektronikę noszoną, a nawet szczoteczki do zębów. Teraz przyszła pora na kolejną propozycję producenta z segmentu słuchawek. W lutym Realme pokazał słuchawki Realme Buds Air 2, teraz natomiast producent szykuje jeszcze tańsze prawdziwie bezprzewodowe słuchawki. Będą one wyglądały podobnie do Realme Buds Q, które są obecnie najtańszą propozycją marki w tym segmencie. To Realme Buds Air 2 Neo.

Realme zapewni przede wszystkim aktywną redukcję szumów (ANC) co może sprawić, że będą to jedne z najtańszych słuchawek na rynku z taką funkcjonalnością. Producent chce również, by jego nowe słuchawki pozwoliły cieszyć się dźwiękiem do 28 godzin. Tutaj póki co musimy uwierzyć na słowo - producent nie podał bowiem konkretnej pojemności akumulatora. Zweryfikować zapowiedzi będziemy jednak mogli naprawdę szybko. Pakistański oddział Realme zapowiada bowiem debiut nowych słuchawek już w przyszłym tygodniu - 7 kwietnia.

Zobacz: Realme X7 Pro Extreme Edition ma zakrzywiony ekran i Dimensity 1000+ pod maską

Zobacz: Realme 8 i 8 Pro zadebiutują w Polsce 8 kwietnia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: mysmartprice, wł