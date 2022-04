Realme 9 Pro+ w limitowanej wersji Free Fire już w przyszłym tygodniu

Od kilku dni firma Realme zapowiada w mediach społecznościowych specjalną wersję topowego średniaka Realme 9 Pro+ w limitowanej wersji Free Fire. Nazwa, jak i cała stylistyka tej edycji nawiązuje do gry Free Fire, czyli mobilnej strzelanki wieloosobowej battle royale wydanej przez firmę Garena. Chociaż nie jest to tytuł bardzo popularny w Europie, ma swoich odbiorców w Azji i Ameryce Łacińskiej, gdzie grają w nią dziesiątki milionów fanów.

Realme postanowiło przyciągnąć ich uwagę, wprowadzając Realme 9 Pro+ w edycji Free Fire. Telefon wyróżniać się będzie przede wszystkim specjalnym wykończeniem obudowy, inspirowanym grą. Producent ujawnił już oficjalne grafiki, przedstawiające ten model.

Podobnie jak w wersji kolorystycznej Sunrise Blue, także i tu pojawi się efekt zmiany koloru obudowy pod wpływem padającego światła, jednak w modelu Free Fire efekt ten nie obejmie całej tylnej części, tylko jej fragmenty. Obok aparatu znalazł się zagrzewający do walki napis „Booyah!”.

Ze zdjęć, które wyciekły nieoficjalnie, widać też, że smartfon wyróżniać się będzie także motywami interfejsu inspirowanymi przez grę i dostarczany będzie w specjalnym pudełku, w którym uwagę zwraca kluczyk do kart SIM w kształcie noża.

realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition live pics. Launching in Thailand on April 12.



The back of the phone features new design patterns & rainbow effect inspired from #FreeFire game.

Other hardware specs are same as regular version.

pic.twitter.com/cqq5F0x18F