Realme 8i debiutuje w Polsce. Do sklepów trafia też Realme C11 2021

Realme wprowadza na polski rynek swój nowy, niedrogi smartfon. Realme 8i ma ekran 120 Hz i nowego MediaTeka Helio G96, a cena wersji 4/64 GB wynosi 849 zł.

Smartfon Realme 8i oficjalnie debiutuje na polskim rynku. Urządzenie to łączy w sobie wydajność układu SoC MediaTek Helio G96 oraz wyświetlacz odświeżający obraz z częstotliwością nawet 120 Hz. Ma on 6,6 cala oraz rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli. W ekranie wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.05). Atutem urządzenia jest tylny aparat o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8), który robi całkiem niezłe zdjęcia (szczegóły wkrótce w naszej recenzji). Towarzyszą mu dwa aparaty o rozdzielczości 2 Mpix (f/2.4), makro i czujnik głębi.

Ośmiordzeniowy procesor jest wspierany przez 4 GB RAM-u i 64 lub 128 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD. Rozszerzyć można również RAM, o pamięć wirtualną. Jest też wariant 6/128 GB, jednak ten nie będzie dostępny w naszym kraju (przynajmniej na razie). Smartfon jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 18 W. Nad całością czuwa system Android 11 z interfejsem Realme UI 2.0.

Dostępność i cena

Realme 8i trafił do Polski w dwóch wersjach kolorystycznych, Space Black (czarnej) i Stellar Purple (fioletowej). Wariant 4/64 GB w cenie 849 zł pojawi się w ofercie sieci komórkowych Orange, Play i T-Mobile. Można go również nabyć w oficjalnych internetowych sklepach marki na sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl. Realme 8i w wersji 4/128 GB kosztuje 899 zł i można go kupić w sklepach z elektroniką: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Neonet, x-kom, Komputronik, Sferis, Empik, Morele i onex.store, a także na sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl.

Realme C11 2021 w Polsce

Wraz z Realme 8i do sprzedaży w Polsce trafił budżetowy smartfon Realme C11 2021. Ma on solidną obudowę, wykończoną odpornym na zarysowanie tworzywem, które jest dodatkowo grawerowane, by zapewnić dobry chwyt i nie zbierać odcisków palców. Urządzenie ma 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ i jest napędzany chipsetem Unisoc SC9863A. Na wyposażeniu są 2 GB RAM-u i 32 GB pamięci masowej, a także dwa aparaty fotograficzne: 8 Mpix z tyłu i 5 Mpix z przodu. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh i pracuje pod kontrolą systemu Android 11 Go Edition.

Realme C11 2021 jest dostępny w dwóch kolorach, Lake Blue (niebieskim) i Iron Grey (szarym). Kupić go można w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Mark, Neonet, Auchan, x-kom, Komputronik, Sferis, Empik, Morele i onex.store. Trafi również do oferty oficjalnych internetowych sklepów marki na sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl, a także sieci Orange i UPC. Realme C11 2021 kosztuje 399 zł.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme