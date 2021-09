Realme 8i z Helio G96 wkrótce trafi do Polski

Realme 8i zadebiutuje w Polsce w przyszłym tygodniu, 6 października 2021 roku. Smartfon uzupełni ofertę modeli z serii 8 i będzie pierwszym telefonem w Europie z chipsetem MediaTek Helio G96.

Realme 8i to urządzenie inspirowane kosmosem i rozwija motyw nieskończoności znany z poprzednich smartfonów serii 8, takich jak Realme 8, Realme 8 5G czy Realme 8 Pro. Pod względem wzornictwa model 8i bardzo blisko do nich nawiązuje, choćby charakterystycznym wyglądem wyspy aparatu i smukłością obudowy. Polacy znajdą w sklepach 8i w tradycyjnym, czarnym kolorze (Space Black) oraz w bardziej charakterystycznym wariancie fioletowym (Stellar Purple). Realme 8i w kolorze fioletowym trafił do redakcji Telepolis.pl i wkrótce opublikujemy jego recenzję.

Potęga płynności dzięki 120 Hz

Nowy Realme 8i wykorzystuje zaprezentowany w lipcu tego roku nowy układ SoC MediaTek Helio G96. Ten ośmiordzeniowy procesor przeznaczony jest dla niedrogich średniopółkowców, dając producentom możliwość wykorzystania w bardziej przyjaznych dla kieszeni smartfonach ultrapłynnych wyświetlaczy znanych z droższych modeli. Realme 8i wyposażony został w ekran FullHD+ (1080 x 2412 pikseli) o przekątnej 6,6”, wykonany w technologii IPS LCD i cechujący się częstotliwością odświeżania 120 Hz. Ekran jest chroniony szkłem AGC DragonTrail, a jego maksymalna jasność to 600 nitów.

Szybsza pamięć UFS 2.2 i tryb DRE

Procesor Helio G96 umożliwił również integrację w Realme 8i szybszego standardu pamięci wewnętrznej UFS 2.2, co ma duże znaczenie w przypadku niedrogich smartfonów. Model 8i w Polsce dostępny będzie w dwóch wariantach pojemnościowych: 4/64 GB oraz 4/128 GB. Wariant z większą ilością pamięci masowej oferuje autorską funkcję DRE (Dynamic RAM Expansion), w której cześć pamięci ROM – w tym wypadku 3 GB – można wykorzystać do rozszerzenia pamięci RAM (do maksymalnie 7 GB). Dzięki temu smartfon pracuje sprawniej, a jego użytkownik może choćby uruchomić więcej kart w przeglądarce internetowej bez obaw, że urządzenie zwolni. Pamięć masową można rozszerzyć za pomocą karty microSD (własny slot).

Aparat o rozdzielczości 50 Mpix

Kolejną nowością w smartfonie Realme 8i jest moduł głównego aparatu fotograficznego zbudowany wokół sensora Samsung ISOCELL JN1 (f/1.8, 1/2.76”) o rozdzielczości 50 Mpix. Wspierany jest on przez czujnik głębi oraz aparat makro (oba w rozdzielczości 2 Mpix). Nowy sensor zastąpił popularne w tym segmencie aparaty 48 Mpix. Zestaw uzupełnia przedni aparat o rozdzielczości 16 Mpix. Podobnie jak pozostałe modele serii 8, Realme 8i oferuje szereg dedykowanych trybów oraz filtrów, które można wykorzystać w celu poprawy jakości robionych zdjęć.

Co jeszcze oferuje Realme 8i?

Smartfon wykorzystuje ekran o dużej przekątnej i jest zdecydowanie największym przedstawicielem serii Realme 8. Jego wymiary to 164,1 x 75,5 x 8,5 mm przy masie 194 g. W środku umieszczony został akumulator o pojemności 5000 mAh, wspierający szybkie ładowanie 18 W. Wsparcie dla popularnych w Polsce płatności zbliżeniowych gwarantuje obecność modułu NFC. Melomani docenią złącze Jack 3,5 mm dla tradycyjnych słuchawek, a osoby preferujące rozwiązania bezprzewodowe, mogą skorzystać z najnowszego standardu Bluetooth 5.2. Nie zabrakło tu szybkiego i bezpiecznego czytnika odcisków palców, który jest zintegrowany z przyciskiem zasilania na boku urządzenia.

Informacje o cenach oraz dostępności Realme 8i w Polsce zostaną ujawnione w dniu premiery, 6 października 2021 roku.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme