Realme 12 Pro+ z peryskopowym teleobiektywem. Tak wygląda nowy telefon

Nadciąga nowa seria dobrze wyposażonych średniaków Realme. Producent zapowiada już możliwości linii Realme 12 Pro, kusząc między innymi peryskopowym obiektywem,

Wśród zbliżających się premier smartfonów nie zabraknie nowości firmy Realme – serii średniaków Realme 12. W dotychczasowych doniesieniach pojawiają się informacje o co najmniej dwóch modelach Realme 12 Pro i Realme 12 Pro+, choć możliwa jest też premiera trzeciego, prostszego Realme 12.

Po serii plotek i mglistych zapowiedzi producenta seria Realme 12 została namierzona w bazie danych urzędu certyfikacyjnego TENAA. Telefony występują tam pod nazwami kodowymi RMX3841 i RMX3843. Nie wiadomo, do których dokładnie modeli się to odnosi, ale wszystko wskazuje na to, że chodzi o Realme 12 Pro i Realme 12 Pro+. W TENAA zamieszczone zostały także zdjęcia przedstawiające prawdopodobnie te telefony.

Na zdjęciach widać znajomą stylistykę znaną już z modeli Realme 11 Pro i Realme 11 Pro+ ze skórzanym tyłem, ale tym razem z mocniej zaakcentowanymi obiektywami, co przypomina fotograficzne flagowe Huawei i Honor.

Producent nie ujawnia jeszcze danych technicznych nowych telefonów, ale już podgrzewa atmosferę, sugerując, że seria Realme 12 Pro przyniesie kolejne usprawnienia fotograficzne.

Przypomnę, że Realme 11 Pro+ wyposażony jest w aparat 200 Mpix. Tym razem producent sugeruje coś więcej – nie tylko matrycę głównego aparatu o takiej rozdzielczości, ale także kolejny aparat z teleobiektywem peryskopowym. Najprawdopodobniej dotyczy to Realme 12 Pro+, jako kontynuacji „plusa” z poprzedniej generacji. Peryskopowy aparat z teleobiektywem ma być powiązany z matrycą 64 MPix (OmniVision OV64B), co zapewni zoom optyczny 3x.

Peryskop może także trafić do Realme 12 Pro, tyle że w tym przypadku aparat telefoto ma wykorzystywać matrycę 32 Mpix IMX709 i zapewni zoom optyczny 2x.

W doniesieniach pojawia się też informacja, że smartfony Realme 12 Pro i Realme 12 Pro+ napędzane będą przez układy, odpowiednio: Snapdragon 7 Gen 3 i Snapdragon 7s Gen 2. Inne dane techniczne pozostają na razie tajemnicą.

Więcej na temat serii Realme 12 dowiemy się prawdopodobnie 4 stycznia. Nie będzie to jeszcze premiera telefonów, ale producent ma się pochwalić swoimi nowymi aparatami z peryskopowym teleobiektywem.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, TENAA

Źródło tekstu: Opracowanie własne