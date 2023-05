Realme 11 Pro+ z aparatem 200 Mpix. Producent potwierdził matrycę

Zbliża się premiera smartfonów z serii Realme 11 Pro. Producent ujawnia już wybrane szczegóły dotyczące tych telefonów, teraz podał informacje o głównym aparacie w topowym Realme 11 Pro+.

Już za kilka dni, 10 maja, odbędzie się premiera smartfonów Realme 11 Pro oraz Realme 11 Pro+. Producent ujawnił już kilka szczegółów dotyczących tych telefonów, przede wszystkim chwaląc się możliwościami Realme 11 Pro+.

Już wcześniej było wiadomo, że Realme 11 Pro+ wyposażony jest w aparat 200 Mpix i pozwoli na fotografowanie księżyca z wykorzystaniem specjalnego trybu – jak we flagowcach Samsunga czy Huawei. Dotąd jednak w przeciekach pojawiała się informacja, że nowy telefon wyposażony jest w matrycę Samsung ISOCELL HPX, która jest znana z Redmi Note 12 Pro+.

Okazało się jednak, że jest to inny sensor. Producent ujawnił, że w Realme 11 Pro+ znalazł się czujnik ISOCELL HP3. Został on zaprezentowany w czerwcu 2022 roku i dotąd jeszcze nie był w pełni wykorzystany w smartfonach. Zadebiutował co prawda w telefonie Honor 80 Pro, ale został w nim ograniczony do rozdzielczości 160 Mpix. Realme 11 Pro+ wykorzysta pełne 200 Mpix.

ISOCELL HP3 to matryca w formacie 1/1,4'' z pikselami w rozmiarze 0,56 μm, Matryca jest więc mniejsza niż inne 200 Mpix, co według producenta miało zapewnić możliwość umieszczenia jej w płaskich telefonach bez pogrubiania obudowy. Czujnik wykorzystuje łączenie pikseli Tetra Pixel do 1,12 μm (4-w-1) w rozdzielczości 50 Mpix oraz do 2,24 μm (16-w-1) w domyślnej rozdzielczości zdjęć 12,5 Mpix.

Matryca wykorzystuje także autofocus Super QPD, funkcję Smart-ISO Pro, pozwala ponadto nagrywać filmy 8K z szybkością 30 klatek na sekundę lub 4K z szybkością do 120 klatek na sekundę. Wyposażony w tę matrycę Realme 11 Pro+ ma zapewnić bezstratny zoom do 4x, a także hybrydowy zoom do 20x w trybie fotografii księżycowej. Nie zabraknie oczywiście stabilizacji OIS.

Z dotychczasowych doniesień wynika, że poza głównym aparatem 200 Mpix telefon dostał dwie inne jednostki: szerokokątną 8 Mpix i makro 2 Mpix. Z przodu znalazło się 16 Mpix do selfie. Realme 11 Pro+ wyposażony ma być także w ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. Jego sercem jest nowy układ MediaTek Dimensity 7050 wspierany przez nawet 12 GB pamięci RAM. Energię dostarczy akumulator 5000 mAh z ładowaniem 67 W, a wszystkim zarządzać będzie Android 13 z Realme UI 4.0.

Zobacz: Realme 11 Pro+ 5G oficjalnie potwierdzony. Tak wygląda, wkrótce premiera

Zobacz: Realme 11 Pro+ zrobi zdjęcia księżyca, jak flagowiec

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Realme