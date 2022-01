Qualcomm 3D Sonic Max odczyta odciski dwóch palców jednocześnie

Ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych to rozwiązanie, z którym możemy się spotkać w topowych smartfonach Samsunga. Qualcomm ciągle ulepsza swój produkt, czego efektem jest czujnik 3D Sonic Max.

Flagowe smartfony firmy Samsung znane są między innymi z tego, że znaleźć w nich można podekranowy, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych firmy Qualcomm. Rozwiązanie to na początku sprawiało wiele problemów swoim użytkownikom, ale z czasem stawało się coraz lepsze. Jeszcze lepszy ma być najnowszy Qualcomm 3D Sonic Max, czyli skaner, który może odczytać informacje z powierzchni aż 600 mm2. Nie oznacza to jednak, że zajmie on bardzo dużo miejsca w ciasnym wnętrzu smartfonu, ponieważ jego grubość wynosi zaledwie 0,2 mm i może być stosowany z elastycznymi wyświetlaczami OLED.

Większa powierzchnia przełoży się przede wszystkim na szybsze działanie (tylko 0,2 s) oraz większą dokładność. Nawet wtedy, gdy palec jest mokry, a powierzchnia ekranu zanieczyszczona. Nie trzeba będzie się też skupiać na tym, by trafić w dobre miejsce, by odblokować smartfon. To miejsce będzie ogromne. Wzrośnie również bezpieczeństwo, ponieważ nowy ultradźwiękowy czytnik Qualcommu będzie mógł zeskanować odciski dwóch palców jednocześnie. Przyda się to na przykład do lepszego zabezpieczenia aplikacji bankowych, a rodzice będą mogli tak ustawić telefony swoich pociech, by ten dało się odblokować tylko w ich obecności (odcisk dziecka + odcisk rodzica).

Teraz pozostaje już tylko poczekać, aż nowy ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych Qualcomm 3D Sonic Max trafi do nowych smartfonów. Póki co nie wiemy, kiedy to się stanie, ale można mieć nadzieję, że jeszcze w 2022 roku.

Źródło zdjęć: Telepolis, Qualcomm

Źródło tekstu: Qualcomm, GizChina