Promocja: Xiaomi Mi Mix 2s do kupienia za jedyne 1199 zł

W sklepie internetowym Mi-store.pl trwa promocja, w ramach której telefon Xiaomi Mi Mix 2s kosztuje tylko 1199 zł. Urządzenie zadebiutowało w 2018 roku, ale wciąż może stanowić dobre rozwiązanie dla osób szukających niedrogiego i wydajnego urządzenia.

Xiaomi Mi Mix 2s to smartfon wyposażony w niemal bezramkowy 5,99-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1080 x 2160 pikseli, w którym nie ma żadnych wcięć. Obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.0) znajduje się poniżej ekranu, w prawym dolnym rogu urządzenia. Tylny aparat jest podwójny: 12 Mpix f/1.8 + 12 Mpix f/2.4 (teleobiektyw, zoom optyczny 2x).

Wewnątrz obudowy pracuje chipset Qualcomm Snapdragon 845, wspierany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM oraz 64, 128 lub 256 GB przestrzeni na dane. Za dostarczanie energii do wszystkich podzespołów odpowiada akumulator o pojemności 3400 mAh z obsługą szybkiego ładowania Quick Charge 3.0 oraz ładowania bezprzewodowego w standardzie Qi. Całość oryginalnie pracuje pod kontrolą systemu Android 8.0 Oreo, z możliwością aktualizacji do Androida 9.0 Pie.

Gwiazdą promocji w sklepie internetowym Mi-store.pl jest Xiaomi Mi Mix 2s 6/128 GB w kolorze białym. Cena smartfonu wynosi 1199 zł (obniżka z 2599 zł). Oferta jest ważna do 15 stycznia tego roku, do godziny 23:00 lub do wyczerpania egzemplarzy promocyjnych.

Źródło tekstu: Mi Store (Facebook), wł