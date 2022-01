Poznajemy cenę OnePlusa Nord 2T

Już niedługo na rynku pojawi się OnePlus Nord 2T. Co dokładnie pokaże nam nowy telefon?

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że OnePlus szykuje nowy model o nazwie OnePlus Nord 2T. Widać, że telefon pojawi się już naprawdę niedługo. Można to poznać choćby po coraz częstszych przeciekach na jego temat.

Tym razem dowiedzieliśmy się co nieco na temat jego ceny. Otóż w Indiach ma on kosztować od 30000 tamtejszych rupii do 40000 rupii. Zapewne zależy od wariantu. Gdyby miało to proste przełożenie na ceny europejskie, to dostalibyśmy 360-480 euro. Niestety, w Europie ceny właściwie zawsze są wyższe.

OnePlus Nod 2T - jaki będzie nowy telefon?

Zobaczymy najpewniej przeznaczony lepszym średniakom układ MediaTek Dimensity (8000?) i wyświetlacz o przekątnej 6,43 cala. W kwestii pamięci do wyboru będą wersje z 6 i 8 GB RAM oraz 128 i 256 GB pamięci wbudowanej.

Aparat przedni będzie miał 32 Mpix. Z tyłu zobaczymy natomiast trzy sensory aparatu głównego. Będzie to 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix. Akumulator będzie miał natomiast pojemność 4500 mAh. Naładujemy go szybkim ładowaniem dzięki technologii 80 W.

Zobacz: OnePlus 10 Pro zaprezentowany. Ma oryginalny wygląd i świetne wyposażenie

Zobacz: OnePlus Nord 2T zdradza swoją specyfikację



