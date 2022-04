Poly Sync 10 – nowy kompaktowy zestaw głośnomówiący

Firma Poly rozszerzyła swoją ofertę zestawów głośnomówiących o urządzenie Poly Sync 10. To uniwersalne rozwiązanie do telekonferencji, dedykowane osobom pracującym zdalnie z domu.

PolySync 10 to produkt przeznaczony do użytku w domowym biurze. Ten przewodowy zestaw głośnomówiący został zaprojektowany z myślą o osobach wykonujących obowiązki służbowe w modelu zdalnym lub hybrydowym, które chcą usprawnić i ulepszyć swoją pracę. W tym nowym hybrydowym świecie użytkownicy potrzebują narzędzi, które pomogą im słyszeć i być słyszanymi, są proste i łatwe w użyciu oraz pasują do ich stylu pracy. Tym wymaganiom ma sprostać nowy Poly Sync 10.

Jak podaje producent, kompaktowy zestaw głośnomówiący oferuje czysty dźwięk i akustykę klasy korporacyjnej, zmieniając domowe miejsce pracy w salę konferencyjną. Dwumikrofonowa matryca sterująca działa w tle, dzięki czemu rozmowy koncentrują się na głosie mówcy, a nie na hałasie z otoczenia. Dźwięk jest dodatkowo wzbogacony o funkcję full-duplex, która umożliwia jednoczesny przepływ rozmów.

Dotykowe elementy sterujące z wyraźnymi wskaźnikami LED są łatwe w obsłudze i pomagają kontrolować połączenia i jakość rozmowy. Poly Sync 10 współpracuje ze wszystkimi głównymi aplikacjami do komunikacji oraz ma certyfikaty firm Microsoft i Zoom. Urządzenie jest zasilane przez USB, dzięki czemu użytkownicy nie muszą martwić się o żywotność baterii, a ponadto jest odporne na kurz i wodę zgodnie z normą IP64, więc powinno wytrzymać kontakt z rozlaną na biurku kawą. Poly Sync 10 jest również wyposażony w głośnik o jakości Hi-Fi i wzmacniacz mocy, dzięki czemu pełni funkcję przenośnego zestawu głośnomówiącego i wydajnego głośnika muzycznego w jednym. Złącza USB-A i USB-C pozwalają na aktualizację urządzenia o nowe oprogramowanie za pomocą aplikacji Poly Lens. Rozwiązanie powinno się również sprawdzić podczas wizyty w biurze – Sync 10 jest na tyle mały i lekki, że zmieści się w torbie.

Dostępność i cena

Zestaw głośnomówiący Poly Sync 10 jest już dostępny na stronie poly.com oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie. Cena urządzenia wynosi 119,95 GBP (664 zł).

Zobacz: Xiaomi prezentuje smartfon POCO M4 5G

Zobacz: Globalny rynek smartfonów w 1Q2022: prawie wszyscy na minusie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Poly

Źródło tekstu: Poly