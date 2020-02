Plus też wyłączy internetową bramkę SMS

Operator sieci Plus również planuje zamknąć usługę umożliwiającą wysyłanie wiadomości SMS i MMS przez Internet. Internetowa bramka Zielonych ma zostać wyłączona 9 marca.

1 lutego 2020 roku przestały działać internetowe bramki SMS i MMS sieci Orange. Do podobnej operacji przymierza się operator sieci Plus, czyli spółka Polkomtel. Podobnie jak u Pomarańczowych, tu także - za pośrednictwem strony sms.plus.pl - można wysłać wiadomości SMS i MMS za pośrednictwem strony internetowej. W pełni z usługi mogą korzystać zalogowani abonenci Plusa. Wszyscy pozostali mogą wysyłać tylko wiadomości SMS do sieci Plus.

Zobacz: Orange wyłącza internetowe bramki SMS i MMS

Zobacz: Orange: Przez internetową bramkę SMS użytkownicy wysłali 3 miliardy wiadomości

Informujemy, że z dniem 9 marca 2020 roku wyłączamy usługi Bramka SMS oraz Bramka SMS do sieci Plus. Z tym dniem nie będą dostępne strony tych usług. Stan punktów w usłudze Bramka SMS mogą Państwo łatwo sprawdzić - po zalogowaniu się do konta w bramce SMS i wejściu w zakładkę "Konto". Zalecamy wykorzystanie punktów zgromadzonych na Państwa koncie do dnia zamknięcia usługi Bramka SMS. Jednocześnie przypominamy, że abonenci sieci Plus mają możliwość korzystania z ofert pozwalających na wysyłanie nielimitowanych SMS-ów.

- mówi komunikat na stronie plus.pl/bramkasms

Zobacz: Promocja sieci Plus: 15% zniżki na bilety na mecze siatkówki

Zobacz: Plus i Cyfrowy Polsat: program SmartDOM ma 2 milony klientów

Źródło tekstu: Plus