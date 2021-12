Niewielu wie, ale iPhone 2G wcale nie był pierwszy. Mamy zdjęcia

Pierwszy iPhone trafił do sprzedaży w 2007 roku. Ale czy na pewno? Okazuje się, że pierwsze urządzenie o takiej nazwie powstało w latach 90.

Kiedy zadebiutował pierwszy iPhone? Większość osób bez zastanowienia odpowiedziałaby, że w czerwcu 2007 roku. Prawda jest jednak inna. Pierwszy iPhone był sprzedawany już w latach 90. i nawet mamy jego zdjęcia.

Pierwszy iPhone w latach 90.

Dzisiaj nazwa iPhone nierozłącznie jest kojarzona z Apple. Jednak nie zawsze tak było. W latach 90. do sprzedaży trafił pierwszy telefon o takiej nazwie. Był to model stacjonarny, który wyposażony był w 7-calowy, dotykowy i czarno-biały ekran oraz wysuwaną klawiaturę.

Jak na swoje czasy był to sprzęt bardzo zaawansowany. Działał na 16-bitowym procesorze i miał 1 MB pamięci RAM. Cena? Aż 499 dolarów, co było kwotą zawrotną, jak na 1998 rok, kiedy to firma InfoGear Technology wprowadziła go do sprzedaży.

Co ciekawe, firma InfoGear Technology miała w swojej ofercie również urządzenie o nazwie iPad. W marcu 2000 roku przedsiębiorstwo zostało wykupione przez Cisco, które później pozwało Apple z powodu skopiowania znaku towarowego. Jak wiadomo, nic z tego nie wyszło i dzisiaj firma z Cupertino ma prawa do nazw iPhone oraz iPad.

