Oto Xiaomi 12 Pro. Ma nowego flagowego MediaTeka

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition to bardzo ciekawy telefon. To pierwszy smartfon z układem MediaTek Dimensity 9000+.

Xiaomi zaprezentował ostatnio nie tylko nowe smartfony z serii S. Chiński producent pokazał potem model Xiaomi 12 Pro z MediaTekiem Dimenisty 9000+. To nowy flagowy układ MediaTeka. Notuje on naprawdę świetne wyniki w benchmarkach. Nic dziwnego. Jest podkręconą wersją zwykłego Dimensity 9000, a proces produkcyjny TSMC jednak sprawdza się lepiej niż ten Samsunga. To kolejna przewaga MediaTeka nad Snapdragonem.

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition debiutuje

Smartfon ma przekątną ekranu 6,78 cala. Użytkownicy Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition dostaną do dyspozycji 8 lub 12 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny w wersji Dimensity ma trzy sensory. To 50 Mpix + 13 Mpix + 5 Mpix. Z przodu znajduje się pojedynczy sensor 32 Mpix.

Akumulator jest dość pojemny, ma bowiem 5160 mAh. Będzie można go naładować przy użyciu technologii 67 W. Wariant z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej kosztuje 3999 juanów, a 12 GB + 256 pamięci wbudowanej to wydatek 4499 juanów. W pierwszym przypadku to około 2800 złotych, a w drugim 3140 złotych.

Nie wiadomo, czy Xiaomi pokaże telefon poza Chinami.

Źródło zdjęć: xiaomi

Źródło tekstu: xiaomi, gizchina