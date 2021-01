Osiem smartfonów z nagrodą CES 2021 za innowację

Organizator targów CES 2021 postanowił ogłosić laureatów nagrody za innowację. Jurorzy wyróżnili osiem smartfonów.

Amerykańskie targi CES to jedne z trzech największych wydarzeń tego typu w branży. Pozostałe dwa to hiszpański MWC i berlińskie targi IFA. Oficjalne targi zaczynają się co prawda dopiero w poniedziałek, jednak tradycyjnie to przed samym wydarzeniem producenci pokazują większość swoich nowości. Tak samo jest też z nagrodami za innowację. CES chwali się, że zatrudnił do tego celu elitarne grono ekspertów z branży. Co postanowiło tak szacowne gremium? Jurorzy wyróżnili osiem smartfonów. Większość nagród trafiła do Korei Południowej - trzy modele należą bowiem do Samsunga, a dwa z nich do LG. Oczywiście trzeba pamiętać, że skoro CES to targi amerykańskie, to szczególną uwagę zwrócono na modele obecne na tym właśnie rynku. Dlatego też widzimy tam dość egzotyczny z punktu widzenia Europejczyka model TCL. Jakie urządzenia otrzymały zatem nagrodę?

Asus ROG Phone 3 (w komplecie z Asus ROG Kunai 3 Gamepad)

LG Wing

LG Velvet 5G

TCL 10 5G UW

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Note20 5G / Note20 Ultra 5G

Samsung Galaxy A51 5G

OnePlus 8 Pro

LG Wing nie podlega żadnym wątpliwościom, jednak co skusiło elitarnych ekspertów do wyboru pozostałych telefonów? Cóż, OnePlus 8 Pro zyskał miano wiodącego, Asus ROG Phone zebrał pochwały za system chłodzenia, dźwięk i wzornictwo, natomiast w przypadku Samsunga Galaxy A51 5G doceniono stosunek ceny do jakości.

Zobacz: Samsung Galaxy A32 5G będzie w Europie i to w wersji Dual SIM

Zobacz: Asus ZenFone 6 w Europie dostaje Androida 11

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: ces.tech