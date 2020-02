Orange: Lista najpopularniejszych telefonów roku 2019

Niezwykle ciekawym rankingiem w serwisie Twitter podzielił się ze społecznością Wojciech Jabczyński, rzecznik operatora Orange. Przedstawił on 5 telefonów, które sprzedawały się najlepiej w 2019 roku. Zaskoczeń nie ma - listę zdominował Samsung.

Na 5 miejsc w rankingu aż 4 przejął Samsung. Na trzecim miejscu znalazł się Huawei P Smart (model na 2019 rok). Reszta miejsc została obsadzona przez telefony Koreańczyków z bardzo udanej serii A, w której Samsung pozycjonuje głównie propozycje ze średniej oraz średniej - wyższej półki cenowej. Wygląda na to, że bardzo rozbudowane portfolio modeli okalających mocne, flagowe Samsungi pozwoliło producentowi na zdominowanie sprzedaży w Orange.

Od czasu do czasu dostaję pytania, jakie smartfony sprzedają się najlepiej? Dla ciekawych ranking za 2019 w @Orange_Polska: Samsung Galaxy A20e, Samsung Galaxy A10, Huawei P Smart 2019, Samsung Galaxy A50 i Samsung Galaxy A40 @olafkrynicki @huaweimobilepl — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) February 26, 2020

Niektórzy z Was pewnie będą zastanawiać się, z czego wynika słabsza dyspozycja Huaweia, który do niedawna był kojarzony z doskonale wycenionymi, mocnymi propozycjami ze średniej półki? Na pewno, afera związana z usługami Google w smartfonach tego producenta, wojna gospodarcza między USA a Chinami nie pomogły w rozwijaniu wśród konsumentów odpowiedniego wizerunku marki. Do powyższego stanu rzeczy mocno przyczynił się Samsung, który w zeszłym roku wystartował na rynku z wieloma, bardzo ciekawymi modelami ze średniej półki, co jak widać przełożyło się na genialną kondycję serii A na polskim rynku.

Warto pamiętać o tym, że jest to ranking tylko jednego operatora - u innych telekomów sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. Nie wiemy również, jak wygląda popularność poszczególnych telefonów w sprzedaży poza operatorami sieci komórkowych. Z pewnością, zestawienie Orange daje nam pewien pogląd na popularność poszczególnych producentów, jednak stanowi jedynie "wycinek" całego rynku.

