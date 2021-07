Oppo tworzy swój układ M1, ale Apple nie musi się martwić

Oppo szykuje nowy układ o nazwie kodowej M1. Jego zadaniem będzie przetwarzanie obrazu.

Jakiś czas temu - a mówiąc bardziej precyzyjnie, w 2019 roku - Oppo zarezerwowało znak towarowy Oppo M1. Co miał oznaczać - nowy telefon, procesor mobilny, a może zupełnie co innego? Tego nie wiedzieliśmy, aczkolwiek długo przewijała się hipoteza, że chodzi o tę drugą opcję.

Oppo M1 - chiński producent szykuje własny układ ISP

Jak się jednak okazuje, Oppo ma wobec swojego chwytliwego znaku towarowego trochę inne plany. Według najnowszych doniesień Oppo M1 to dedykowany układ ISP, w który producent ma zamiar wyposażyć swoje smartfony. W założeniach powinno to poprawić jakość zdjęć wykonanych z pomocą wbudowanego aparatu, szczególnie w sytuacji, kiedy w grę wchodzą dodatkowe efekty, np. tryb nocny albo portretowy.

Informacja ta jest interesująca z kilku powodów. Po pierwsze, dedykowany układ ISP to w dzisiejszych czasach rozwiązanie dość egzotyczne. Większość producentów bazuje na zintegrowanych rozwiązaniach Qualcomma i MediaTeka, które robią całkiem niezłą robotę. Pojawia się więc pytanie, czy autorski moduł Oppo rzeczywiście przyniesie na tym polu wymierne. korzyści.

Po drugie, trudno zignorować zbieżność nazw pomiędzy modułem Oppo M1 i procesorem Apple M1. Ciężko uwierzyć, by podobieństwo miało być jedynie przypadkowe, a nawet jeśli, to że chiński producent nie będzie próbował wykorzystać go w swojej kampanii marketingowej. W pewnym sensie należą się za to brawa Apple - to tylko kolejny dowód na to, jaką rewolucją na rynku stały się nowe procesory giganta z Cupertino.

