Oppo Reno6 - pojawia się część specyfikacji

Seria Oppo Reno składa się ze średniopółkowych propozycji chińskiej firmy. Teraz w Internecie pojawiła się część specyfikacji modelu Reno6.

Oppo jest bardzo konserwatywnym producentem sprzętu. Co rozumieć pod tym pojęciem? Kiedy inni producenci potrafią prezentować po kilka smartfonów z najwyższej półki, to Oppo ma tylko jedną flagową serię. Firma nie chce rozwadniać pojęcia flagowiec. Na szczycie stoją zatem urządzenia z serii Find, natomiast niżej znajdziemy telefony Reno. Teraz Oppo pracuje nad modelem Oppo Reno6. W Internecie już teraz pojawiła się część specyfikacji. Nie są to żadne przecieki, a dane z oficjalnych certyfikacji chińskiej C3.

Wiemy zatem, że możemy się spodziewać układu MediaTek Dimensity 1200. Najmocniejsza propozycja tajwańskiego MediaTeka jest na poziomie zeszłorocznego Snapdragona 865, także jest dobrym wyborem dla najlepszych średniaków. Wyświetlacz będzie miał odświeżanie 90 Hz. Smartfon będzie miał na pewno wariant z 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej. Akumulator naładujemy dzięki szybkiemu ładowaniu 65 W. Oczywiście na pokładzie zagości Android 11 z autorską nakładką producenta, czyli ColorOS 11.

Źródło tekstu: twitter (yabishekhd), wł