Oppo Reno3 Pro zmierza do Polski. To „wyraźnie ujmujący” smartfon

Zbliża się polska premiera smartfonu Oppo Reno3 Pro. Ten model ma być „wyraźnie ujmujący”, co jest oczywiście nawiązaniem do doskonałych zdjęć, jakie można nim zrobić.

Smartfony z serii Reno są pionierami 5G. To pierwsze modele na chińskim rynku, które mogły korzystać z nowego standardu transmisji. Dzięki zastosowaniu czipu firmy Qualcomm, smartfony Oppo Reno mogą pracować z sieciami 5G NSA w trybie dual mode. Po wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji smaftfony te są gotowe, by wejść na rynki Europy.

Oppo Reno3 Pro: Przedni aparat 44 MPix wbudowany w ekran

Nie jest to jedyna nowinka techniczna, jaką przyniesie Oppo Reno3 Pro do Polski. Pozostałe dotyczą możliwości fotograficznych. Zdjęcia zrobione Oppo Reno3 Pro mają być wyraźne i niezależnie od oświetlenia. Zachowanie szczegółów przy dziennym świetle to dla współczesnych smartfonów żaden wyczyn, ale Oppo Reno3 Pro ma zapewnić klarowność i jasny obraz także podczas fotografowania w nocy. Służy do tego tryb Ultra Dark. wykorzystujący sztuczną inteligencję. Oprogramowanie aparatu zostało znacząco poprawione od czasu premiery Oppo Reno2. Oppo obiecuje, że dzięki obliczeniom zobaczymy na zdjęciach detale, których w ciemnościach nie widzi ludzkie oko. Ponadto nowa wersja oprogramowania ułatwia nagrywanie filmów.

Oppo Reno3 wprowadzi także nowoczesny przedni aparat z matrycą 44 MPix, wbudowany w ekran OLED. Jakość zdjęć nie ucierpi na tym zabiegu, ale Reno3 dzięki niemu jest nieco lżejszy i smuklejszy niż konkurencja. Oprogramowanie zapewni nam doskonałe odwzorowanie kolorów skóry podczas fotografowania i filmowania. Oczywiście Selfie też będą imponująco wyraźne.

Poczwórny aparat główny Reno3 Pro został wyposażony w najnowsze zdobycze działo R&D Oppo w zakresie zoomu. Znalazł się tu 2-krotny zoom optyczny, zoom hybrydowy 5x oraz imponujący zoom cyfrowy 20x. Rozwiązania Oppo gwarantują nam minimalne szumy przy imponujących powiększeniach, w całym zakresie fotografowania. Główny aparat Oppo Reno3 Pro został wyposażony w matrycę 48 MPix.

Oppo nie zdradza jeszcze daty premiery Reno3 Pro na polskim rynku, ale spodziewamy się go w kwietniu. Należy zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne tego modelu, by nie pomylić go z Oppo Reno3 Pro bez 5G, dostępnym od początku marca w Indiach. Wyglądają bardzo podobnie, ale różnią się możliwościami łączności i komponentami aparatu głównego.