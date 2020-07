Oppo na wakacje obniża ceny smartfonów Reno3 i A12

Z okazji wakacji marka Oppo obniżyła ceny smartfonów Reno3 oraz A12 4/64 GB odpowiednio o 100 zł i 50 zł. Ofera obowiązuje u wszystkich partnerów online i w sklepach stacjonarnych.

Oppo Reno3

Debiutujący w kwietniu tego roku Oppo Reno3 to między innymi wyświetlacz AMOLED, cztery aparaty z tyłu (główny o rozdzielczości 48 Mpix), oraz przedni aparat o rozdzielczości 44 Mpix. Urządzenie jest napędzane chipsetem MediaTek Helio P90, który współpracuje z 8 GB RAM-u i 128 GB przestrzeni na dane, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD. Za dostarczanie energii odpowiada akumulator o pojemności 4025 mAh, a całość jest zamknięta w eleganckiej obudowie o grubości 7,9 mm.

Kup teraz - zapłać później marzec 2020 171 g, 7.9 mm grubości 8 GB RAM 128 GB, microSD do 256 GB LTE do 600Mbps od 1499,00 zł na 48 Mpix + 13 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 44 Mpix 6.4" - AMOLED (1080 x 2400 px, 411 ppi) Mediatek MT6779 Helio P90, 2,20 GHz Android v.10.0 4025 mAh, USB-C Zobacz pełną specyfikację telefonu Oppo Reno3 Do 19 lipca 2020 roku smartfon Oppo Reno3 można kupić w cenie obniżonej do 1499 zł (z 1599 zł). Oferta dotyczy zakupu u wszystkich partnerów detalicznych, zarówno w kanałach stacjonarnych, jak i online.

Oppo A12

Oppo A12 to tańszy smartfon, przeznaczony dla początkujących użytkowników. Ma on między innymi 6,22-calowy wyświetlacz, podwójny aparat fotograficzny z tyłu oraz chipset MediaTek Helio P35 pracujący wewnątrz obudowy. Wspierany on jest przez 3 lub 4 GB pamięci RAM oraz 32 lub 64 GB pamięci masowej (jest też slot na kartę microSD). Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 4230 mAh.

Kup teraz - zapłać później kwiecień 2020 165 g, 8.3 mm grubości 4 GB RAM 64 GB, (opcje: 32 GB), microSD do 256 GB LTE do 150Mbps od 599,00 zł na 13 Mpix + 2 Mpix + 5 Mpix 6.22" - IPS LCD (720 x 1520 px, 270 ppi) Mediatek MT6765 Helio P35, 2,35 GHz Android v.9.0 4230 mAh, microUSB Zobacz pełną specyfikację telefonu Oppo A12 Smartfon Oppo A12 4/64 GB możemy kupić w cenie obniżonej do 649 zł (taniej o 50 zł). Oferta obowiązuje u partnerów detalicznych w sklepach online oraz stacjonarnych do 26 lipca tego roku.

