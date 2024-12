Oppo Find X8 Ultra zdradza kolejne szczegóły

Oppo Find X8 Ultra pojawi się w przyszłym roku. Już teraz poznajemy jednak kolejne informacje o nowym telefonie. Czego dokładnie będziemy mogli się spodziewać po nowym smartfonie?

Oppo Find X8 Pro już zadebiutował i zbiera naprawdę dobre recenzje. Najmocniejszy przedstawiciel rodziny Find X8 dopiero jednak się pojawi. Będzie to Oppo Find X8 Ultra, który ma się pojawić w przyszłym roku. Już teraz jednak dochodzą do nas kolejne informacje dotyczące jego specyfikacji technicznej.

Wiemy coraz więcej o Oppo Find X8 Ultra

Wiemy na przykład, że otrzymamy wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala. Akumulator będzie miał pojemność 6000 mAh, a szybkie ładowanie będzie działało w technologii 80 W lub 90 W. Możemy się też spodziewać odporności na wodę i pył w standardzie IP68/IP69. O tym wszystkim donosi Digital Chat Station z serwisu Weibo.

To jeden z najbardziej renomowanych specjalistów od przecieków, więc jego słowa możemy brać na poważnie. Możemy to również połączyć z dotychczasowymi przeciekami o układzie Snapdragon 8 Elite i poczwórnym aparacie głównym. Poprzednie telefony z tej serii mają układ MediaTek Dimensity 9400. Zostaje nam poczekać na nowy smartfon, by zobaczyć jak się sprawdzi. Patrząc jednak na to jak polecamy model Pro, zdecydowanie jest na co czekać.

Źródło zdjęć: oppo (model X7)

Źródło tekstu: weibo, giozmochina, wł