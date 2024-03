To koniec. Tych telefonów Oppo już nie wyprodukuje

Oppo rezygnuje z produkcji swojego składanego smartfona.

Jeszcze w lutym Internet obiegła plotka, jakoby Oppo miało całkowicie zrezygnować z produkcji składanych smartfonów. Producent szybko zdementował tę informację, jednak jak się okazuje, mogło być w nich ziarno prawdy.

Oppo Find N5 Flip został anulowany

Co prawda nic nie wskazuje, by Oppo miało całkowicie opuścić segment składanych urządzeń, jednak co najmniej jedna seria tego typu produktów miała trafić pod topór. Według branżowych informatorów producent miał anulować prace nad Oppo Find N5 Flip, czyli nadchodzącym telefonem z klapką przewidzianym jako konkurencja dla Samsung Galaxy Z Flip6.

Nie znamy powodów takiej decyzji, jednak jeśli jest to prawda, można podejrzewać, że winna jest sytuacja rynkowa. Według ostatniego raportu Trendforce składaki nadal stanowią niecałe dwa procent całkowitej sprzedaży smartfonów i nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się w najbliższym czasie poprawić. Dodajmy do tego rosnącą konkurencję ze strony innych producentów i łatwo zrozumieć, skąd tak radykalne kroki w Oppo.

Tym bardziej, że Oppo rzekomo nadal ma mieć w planach wypuszczenie na rynku globalnym dwóch innych składanych smartfonów: Oppo Find N5 i OnePlus Open 2. Teoretycznie miały one walczyć o nieco innego klienta niż N5 Flip, jednak niewykluczone, że producent mimo to nie chciał ryzykować, generując sobie wewnętrzną konkurencję.

Oczywiście opisane informacje pochodzą z nieoficjalnych źródeł i warto zachować do nich odrobinę dystansu. Już niebawem powinniśmy się przekonać, ile w nich prawdy.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

