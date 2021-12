Oppo Find N z elastycznym ekranem Samsunga. Premiera jutro

Już jutro, 15 grudnia, podczas drugiego dnia wydarzenia INNO Day 2021, firma Oppo zaprezentuje swój pierwszy, składany smartfon. Urządzenie będzie wyposażone w elastyczny wyświetlacz firmy Samsung, natomiast na zewnątrz znajdzie się panel firmy BOE.

Firma Oppo zaprasza na premierę składanego smartfonu Find N, a tymczasem serwis The Elec ujawnił kilka informacji na temat tego urządzenia. Wynika z nich, że to Samsung Display jest głównym dostawcą elastycznych paneli OLED (LPTO) do kompaktowego "składaka". Ma on przekątną 7,1 cala oraz jest przykryty kompozytowym materiałem Ultra Thin Glass koreańskiej firmy. Ekran ma odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz.

Zobacz: Oppo Find N – nadchodzi kompaktowy składak

Zobacz: Oppo Air Glass – inteligentne okulary aR

Na zewnątrz nadchodzącego smartfonu ma się znaleźć mniejszy, 5,45-calowy wyświetlacz dostarczony przez firmę BOE.

Z dotychczasowych doniesień wynika, że Oppo Find N będzie napędzany chipsetem Qualcomm Snapdragon 888, wspieranym przez maksymalnie 12 GB RAM-u. Za dostarczanie energii do wszystkich podzespołów będzie odpowiadać akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem 65 W. Nad całością ma czuwać oprogramowanie ColorOS 12, bazujące na systemie Android 12.

Prawdziwość powyższych informacji zweryfikujemy już jutro, 15 grudnia 2021 roku. Oppo Find N zostanie zaprezentowany podczas drugiego dnia wydarzenia INNO Day 2021. Premierę będzie można śledzić w serwisie YouTube od godziny 9:00.

Zobacz: Rozkładany Huawei P50 Pocket będzie konkurował z Galaxy Z Flip3

Zobacz: Xiaomi przedłuża promocję na Poco M4 Pro 5G

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: The Elec