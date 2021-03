Oppo A74 będzie mieć wersje 4G i 5G

Już niedługo Oppo zaprezentuje swoje nowe modele z bardziej budżetowego segmentu. Będzie to Oppo A74 w dwóch wersjach: 4G oraz 5G.

Oppo A73 pojawił się oficjalnie w listopadzie, ale już teraz chiński producent myśli nad następcą. Model Oppo A74 już teraz jest w przygotowaniu. Tym razem informacje oraz wizualizacje docierają do nas z Holandii. Oppo szykuje dwie wersje swojego nowego smartfonu - 4G oraz 5G. Nie znamy jeszcze większości specyfikacji tego urządzenia, wiemy jednak, że możemy się spodziewać wyświetlacza o przekątnej 6,8 cala. To wyraźne powiększenie w stosunku do Oppo A73. Niestety, rzadko kiedy producenci idą w dół, wielu z nich wychodzi z założenia, że im większy telefon, tym lepiej.

Czy wiemy coś jeszcze? Aparat tylny będzie potrójny, a główny sensor będzie mieć 48 Mpix. W przypadku pamięci wbudowanej możemy się spodziewać 128 GB. Poprzednie przecieki mówiły też o akumulatorze o pojemności 5000 mAh oraz ładowaniu 33 W. Niektóre doniesienia mówią, że chociaż model 5G będzie miał Androida 11, tak 4G będzie mieć jedynie Androida 10. Wysoce jednak wątpliwe, by Oppo zdecydował się na tak innowacyjne podejście.

