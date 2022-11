Oppo A1 Pro zaprezentowany. Ma 5G i do 12 GB RAM-u

Oppo A1 Pro to najnowszy smartfon tej chińskie marki. To kolejne niedrogie urządzenie z łącznością 5G, na którego wyposażeniu może być nawet 12 GB RAM-u. Za płynne działanie smartfonu odpowiada ośmiordzeniowy Snapdragon 695, wykonany w technologii 8 nm.

Oppo A1 Pro to smartfon o wymiarach 162,3 x 74,3 x 7,7 mm i masie 171 g. Urządzenie zostało wyposażone w 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz i osiągający szczytową jasność na poziomie 950 nitów. W górnej części ekranu wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.4). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 108 Mpix (f/1.7) i ma do towarzystwa 2-megapikselowy aparat portretowy (czujnik głębi).

Wewnątrz obudowy pracuje układ Qualcomm Snapdragon 695, który współpracuje z 8 lub 12 GB RAM-u (LPDDR4X) oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej (UFS 2.2). Oppo A1 Pro obsługuje sieci 5G, oferuje również łączność Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.2 i NFC. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej, port USB-C, głośniki stereo oraz podekranowy optyczny czytnik linii papilarnych.

Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 4800 mAh z szybkim ładowaniem SuperVOOC 67 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z interfejsem ColorOS 13.

Dostępność i cena

Oppo A1 Pro jest już dostępny do zamawiania w Chinach. Wybierać można spośród trzech wersji kolorystycznych, czarnej, złotej i niebieskiej. Cena smartfonu w konfiguracji 8/128 GB wynosi 1799 juanów (1145 zł). Wariant 8/256 GB został wyceniony na 1999 juanów (1272 zł), natomiast za wersję 12/256 GB trzeba zapłacić 2299 juanów (1463 zł).

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo