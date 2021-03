OnePlus Watch - znamy europejską cenę

Zegarek OnePlus Watch oficjalnie zadebiutuje już dzisiaj. Tuż przed premierą poznaliśmy cenę nadchodzącego urządzenia.

Pogłoski o tym, że OnePlus wprowadzi do swojej oferty inteligentny zegarek pojawiały się już kilka lat. Bardzo blisko było w tamtym roku, kiedy to OnePlus Watch miał oficjalnie zadebiutować razem ze smartfonem OnePlus 8T. OnePlus stał się jednak zdecydowanie śmielszy w zeszłym roku. Wydarzyło się to wraz z debiutem średniopółkowego OnePlus Nord. Potem przyszła pora na budżetowce i akcesoria. Już dzisiaj wreszcie pojawi się inteligentny zegarek.

Do tej pory poznaliśmy wzornictwo oraz część specyfikacji technicznej. Tym razem nadszedł czas na europejską cenę. W Unii Europejskiej zegarek będzie kosztować 150 euro. Co otrzymamy za tę cenę? Będzie to Snapdragon Wear 4100, tarcza 46 mm i wodoodpornośćpyłoodporność wg standardu IP68. Pojawiały się też sprzeczne informacje dotyczące systemu operacyjnego. Najnowsze doniesienia mówią, że zamiast systemu Google będzie to własne oprogramowanie OnePlusa. Urządzenie będzie mieć 4 GB pamięci wbudowanej i naładujemy je do pełna w 20 minut. Zegarek będzie miał dwie wersje kolorystyczne - srebrną i czarną.

Źródło tekstu: twitter (ishanagarwal), wł