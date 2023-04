Debiutuje OnePlus Pad. Można go kupić w Polsce i zgarnąć prezent

OnePlus Pad to pierwszy tablet w portfolio tej marki. Właśnie ruszyła przedsprzedaż tego urządzenia, z której można skorzystać również w Polsce. Spełniając dodatkowe warunki można zgarnąć prezent.

OnePlus Pad to urządzenie o wymiarach 258,03 x 189,41 x 6,54 mm i masie 552 g. Tablet został wyposażony w 11,61-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2800 x 2000 pikseli, wyświetlający obraz z częstotliwością do 144 Hz. Ekran świeci z maksymalną jasnością na poziomie 500 nitów i ma do towarzystwa przedni aparat fotograficzny o rozdzielczości 8 Mpix. Tylny aparat oferuje rozdzielczość 13 Mpix i możliwość nagrywania filmów w jakości 4K@30fps.

Zobacz: OnePlus Nord 3 nadchodzi. Oto jego specyfikacja

Zobacz: OnePlus zrobił słuchawki, o które nikt nie prosił. Jak wyszło? (test)

Wewnątrz zgrabnej obudowy pracuje układ MediaTek Dimensity 9000, który współpracuje z 8 GB RAM-u LPDDR5 i 128 GB pamięci masowej UFS 3.1. OnePlus Pad oferuje łączność Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.3. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej. Urządzenie ma 4 głośniki stereo i jest zasilane akumulatorem o pojemności 9510 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 67 W. Nad całością czuwa bazujące na Androidzie oprogramowanie OxygenOS 13.1.

Dostępność i cena, promocja na start

Tablet OnePlus Pad można zamówić na stronie www.oneplus.com. Dostępne jest urządzenie w kolorze Halo Green (zielonym), a jego cena to 499 euro (około 2290 zł).

Z przedsprzedażą tabletu związana jest promocja na start. Płacąc przy składaniu zamówienia część ceny OnePlus Pada oraz dopłacając resztę do godziny 10:59 28 kwietnia 2023 roku, możemy liczyć na prezent, w którym znajduje się między innymi ładowarka OnePlus SUPERVOOC 80W Adapter. Razem z tabletem otrzymamy również 100 GB w Google One na 6 miesięcy za darmo oraz do 6 miesięcy subskrypcji YouTube Premium.

Wysyłka zamówionych urządzeń ma się rozpocząć 18 maja tego roku.

Zobacz: Nokia 110 4G debiutuje w Polsce. To prosty telefon z łącznością LTE

Zobacz: Majówkowy hit. Nie wiesz, że potrzebujesz tego sprzętu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, OnePlus

Źródło tekstu: OnePlus